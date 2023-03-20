Сочинский казак пожаловался на бездействие прокуратуры и обман чиновников

20 марта 2023, 01:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Владимир Галка, который не может оформить земельный участок в Сочи в собственность, хотя уже 30 лет обрабатывает его, пожаловался в прокуратуру Краснодарского края на волокиту прокуроров Адлера и Сочи и действия чиновников, которые отобрали у него землю.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года сочинский казак Владимир Галка пожаловался, что участок земли, которые был отдан казачьему обществу в адлерском поселке, был ошибочно передан в муниципальную собственность, а теперь чиновники предлагают выкупить его обратно на торгах. По словам жителей поселка, часть земель, выделенных казакам, оказались проданными посторонним людям.

Сообщение о том, что сочинские казаки не могут оформить право собственности на землю, выделенную им 20 лет назад, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 8 июня. "Обращается к вам сочинский казак Галка Владимир Александрович. Нашему, казачьему обществу, в 1991 году администрация Сочи выделила своим Постановлением 11,4 га земли под ИЖС в Адлере. Участки были распределены между нами и составлены списки землепользователей. Мы начали оформлять свои участки в собственность в 2011 году. Прошло уже более 10 лет, а мы так и продолжаем ходить по кабинетам чиновников в надежде оформить выделенную 20 лет назад землю", - написал автор обращения, добавив, что 10 лет назад чиновники "обманом получили" от него заявление с просьбой оформить его участок в муниципальную собственность, а теперь ссылаются на это заявление. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

19 марта сочинский казак Владимир Галка направил в прокуратуру Краснодарского края жалобу на действия прокуроров Адлера и города Сочи, а также чиновников сочинской мэрии (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Первых он обвинил в волоките и отписках, вторых - что отобрали участок земли в муниципальную собственность, несмотря на то, что он обрабатывает его почти 30 лет.

Владимир Галка заявил корреспонденту "Кавказского узла", что еще 15 лет назад был внесен в списки на бесплатное предоставление участка в соответствии с решением суда от 2009 года.

«Другие казаки не только оформили землю, но и распродали ее. Участки застроены. Только вот с моим участком проблема. Дом возвести не могу. Боюсь, что землю отберут. Только сажают и сею, поставил вагончик для отдыха и хранения инвентаря. Так и провожу время на участке с утра до вечера, ухаживаю за деревьями и землей, выращиваю овощные культуры. И никогда за все 30 лет, которые я тут, не видел на своем участке «собственника земли» - администрацию Сочи. Обращался к ним и в прокуратуру. Волокитили целый год и вот, наконец, прокурор района и города дали ответы за своими подписями и у меня появилась возможность обжаловать их отписки прокурору края. Я просил прокуратуру района и города подать в суд в моих интересах, так как я уже стал стар и слаб, в суд на мэрию, которая присвоила на бумаге мой участок. Но получил отказы, как под копирку», - посетовал казак.

Он показал корреспонденту ответы. В самом последнем из них, датированном 2 марта 2023 года, и.о. прокурора Сочи О. Турчин пишет: «В силу установленных гражданским процессуальным законодательством требований (статья 45 ГПК РФ) органы прокуратуры не принимали участия в рассмотрении судами указанного гражданского дела, в связи с чем не вправе проверять законность вынесенных по ним судебных постановлений и ставить вопрос об их обжаловании». Прокурор предлагает Владимиру Галке самому защищать свои права в суде.

По мнению адвоката Сергея Костюка, независимого от данного дела, ответ прокурора неправомерный, так как Галка не просил проверять законность принятых ранее судом решений, а просил подать в суд в защиту его интересов, так как возраст не позволяет ему это сделать самому. "Статья 45 ГПК РФ как раз и говорит о том, что прокуратура может и должна помогать таким людям, чьи права нарушены, в том числе органами власти", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

В многочисленных ответах за подписью руководителя департамента имущественных отношений Владимир Шингирий говорится о возможности для Галки выкупить участок, который он занимает много лет. По словам чиновника, участок принадлежит муниципалитету на правах собственности потому, что сам Галка написал об этом заявление. Однако Галка утверждает, что чиновники в 2011 году, когда он пришел с решением суда от 2009 года оформлять землю, просто обманули его, продиктовав неправильный текст заявления. После чего Шингирий издал распоряжение о принятии участка в муниципальную собственность и позже получил на него свидетельство о праве муниципальной собственности (копии документов имеются в распоряжении "Кавказского узла").

Глава администрации Адлера В. Хрущев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о том, что решение суда, где значился Галка, было отменено другим решением от 14 мая 2012 года за № 2-342/12 и в списки на получение участков включены другие казаки. На каком основании это было сделано и почему участок до сих пор обрабатывает Галка, если с 2011 года он в собственности муниципалитета, чиновник пояснить не смог.

Новые списки казаков обезличены, из нового решения суда следует, что оно было подано от общества казаков. При этом в нем не сказано, что предыдущее решение от 2009 года отменено и об этом Владимир Галка был извещен.

Владимир Галка сообщил, что решил обжаловать ответ и.о. прокурора Сочи в вышестоящей инстанции. «Законы менялись, как и чиновники, и вся жизнь только и потрачена на хождение по их кабинетам и выслушивание издевательств. Я требую, чтобы вышестоящий прокурор разобрался, чтобы привлек к ответственности за волокиту и отписки прокуроров района и города», - сказал он. Галка также потребовал, чтобы были привлечены к ответственности сочинские чиновники, которые, как он считает, обманом лишили его участка земли.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.