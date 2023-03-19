Правозащитники заявили о пыточных условиях содержания в колонии Албагачиева

19 марта 2023, 22:01

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Заключенного Абдул-Малика Албагачиева содержат в пыточных условиях в колонии Астрахани, заявил Фонд "Общественный вердикт"*. У уроженца Ингушетии участились эпилептические приступы, а врачи медчасти не выдают заключение, необходимое для операции, отметили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля родственники Абдул-Малика Албагачиева (также упоминается в СМИ как Абдулмалик Албагачиев) заявили об ухудшении состояния его здоровья в колонии. Руководство исправительного учреждения, в котором отбывает наказание уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев, подвергло его строгой изоляции, после чего у него произошел эпилептический приступ, рассказала его супруга Марет Галаева. Дядя Албагачиева Исмаил Манкиев заявил, что племянник приобрел эпилепсию после пыток.

Уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев был приговорен в августе 2018 года судом к девяти годам колонии. По версии следствия, с января 2015 года он воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию в марте того же года хранил при себе самодельную гранату. Албагачиев заявил, что в ходе предварительного следствия он подвергался пыткам.

Албагачиева, страдающего эпилепсией, которая развилась после пыток, постоянно водворяют в штрафной изолятор, а тюремные врачи этому не препятствуют, хотя человеку с таким диагнозом находиться одному нельзя. В последнем письме Албагачиев сообщил, что эпилептические приступы у него участились - в последнее время стали случаться два раза в день, информировали правозащитники в релизе, опубликованном 17 марта на сайте фонда.

Врачи медчасти не подписывают направление и не отправляют Албагачиева на операцию в больницу, хотя у заключенного в ключице стоит железная пластина, которую давно нужно было извлечь. Адвокат Ирина Бирюкова обратилась в прокуратуру Астраханской области, говорится в релизе.

Авторы релиза отметили, что совместно со специалистами Росздравнадзора прокуратура провела проверку и выявила в деятельности медчасти колонии, в которой содержится Албагачиев, нарушения требований Федерального закона «Об основах охраны граждан РФ». В связи с этим прокурор внес начальнику медчасти представление об устранении выявленных нарушений.

Напомним, фонд 13 февраля сообщил о том, что Абдул-Малика Албагачиева перевезли 6 февраля в городскую больницу, но уже 9 февраля вернули обратно в колонию. Это совпало с датами проведения в колонии прокурорской проверки.

Комментариями от руководства колонии по поводу данных фонда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним также, 24 января 2022 года правозащитница Зарема Барахоева провела у здания прокуратуры Астраханской области пикет, на котором заявила о нарушении прав отбывающего срок в колонии Абдул-Малика Албагачиева. 26 января 2022 года, после встречи с Албагачиевым, правозащитники сообщили, что сотрудники ФСИН настаивают на его переводе в барак с заключенными, с которыми у него конфликт. Уроженец Ингушетии Абдул-Малик Албагачиев необоснованно подвергается наказаниям в колонии, силовики таким образом оказывают на него давление, пожаловалась в ноябре 2022 года мать осужденного Маржан Албагачиева. Она попросила правозащитников защитить права её сына.

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