Суд в Кабардино-Балкарии закрыл дела работников колхоза имени Петровых

19 марта 2023, 20:05

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Прохладненский райсуд после повторного рассмотрения закрыл административные дела трех членов колхоза имени Петровых, признав, что подготовка колхозного собрания не была организацией несанкционированного мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2022 года Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел жалобы колхозников, оштрафованных за участие в рабочем собрании, отменил решения Прохладненского райсуда и направил дело на новое рассмотрение в этот же суд в ином составе, потребовав выяснить, является ли колхозное собрание публичным мероприятием. 26 января Прохладненский райсуд при повторном рассмотрении отказался считать колхозное собрание несанкционированным мероприятием и прекратил производство по делу Леонида Гордиенко. Повторное рассмотрение дел остальных колхозников к 26 января не состоялось.

Ранее райсуд оштрафовал каждого из четырех колхозников (Леонида Гордиенко, Алексея Салыгу, Татьяну Дегтяренко и Александра Шатова) на 10 тысяч рублей за организацию несанкционированного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Несанкционированным публичным мероприятием суд признал колхозное собрание, запланированное на 24 сентября 2022 года, пояснив, что административным нарушением является не только проведение собрания, но и подготовка к нему. Колхозники вину не признали.

При повторном рассмотрении Прохладненский райсуд прекратил производство по административным делам Александра Шатова, Татьяны Дегтяренко и Алексея Салыги из-за отсутствия состава правонарушения, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточкам дел колхозников на сайте райсуда, заседание по делу Алексея Салыги было назначено на 14 марта, по делу Александра Шатова – на 10 марта. Результаты рассмотрения дел, по состоянию на 19.44 мск 19 марта, в карточках этих дел не опубликованы.

Дело Татьяны Дегтяренко суд рассмотрел еще 27 января. "Вынесено постановление о прекращении производства по делу об адм. правонарушении", - говорится в карточке ее дела. Причиной такого решения указано "отсутствие события административного правонарушения".

Напомним, на собрании, которое намечалось на 24 сентября 2022 года, члены колхоза имени Петровых планировали провести выборы правления колхоза, председателя и ревизионной комиссии. Однако провести собрание им не позволили, а активистов привлекли к административной ответственности.

28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых в Прохладненском районе более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. На собрание, которое проводил после этого конкурсный управляющий, прибыли вооруженные люди, чтобы запугать колхозников и не возвращать землю колхозу. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил ранее принятое решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу.

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