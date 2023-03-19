Граждане Грузии провели в Страсбурге акцию в поддержку политзаключенных

19 марта 2023, 11:14

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Около двух десятков граждан Грузии провели рядом со зданием парламента Евросоюза в Страсбурге акцию, во время которой выразили солидарность грузинским политическим заключенным, и призвали ввести санкции в отношении миллиардера Бидзины Иванишвили.

Как сообщал "Кавказский узел", депутаты Европарламента 9 июня 2022 года предложили Совету Европы ввести персональные санкции против миллиардера и основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили из-за его связей с Кремлем и влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и оппозиционеров. Власти Грузии отвергли причастность Иванишвили к политике. 21 ноября 2022 года издание JAMnews опубликовало статью, в которой сказано, что закон "О деолигархизации" позволяет властям Грузии использовать его для борьбы с оппозицией, и что критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать.

18 марта в Страсбурге (Франция) граждане Грузии провели акцию протеста, во время которой выразили поддержку грузинским политическим заключенным и потребовали их освободить. Кроме того, участники акции протеста призвали власти Евросоюза ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили. По их мнению, Иванишвили имеет влияние на власти Грузии и, таким образом, транслирует ту повестку, которую диктует ему Кремль, передал 18 марта на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Протестующие также призвали перевести на лечение заграницу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Телеканал опубликовал видеорепортаж. На его кадрах показано около двух десятков человек, на заднем фоне видно здание парламента Евросоюза. Ситуация на месте акции протеста, суда по кадрам, спокойная.

Напомним, 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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