Сельчане под Астраханью оказались отрезаны от райцентра из-за проблемы с переправой

19 марта 2023, 09:23

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Жители сел Козлово, Мултаново, Тишково и Нововасильево в Володарском районе Астраханской области лишились транспортного сообщения из-за отсутствия переправы. По словам губернатора Игоря Бабушкина, владелец парома отказался выполнять перевозки, так как местные власти не могут выплатить ему долги.

В Володарском районе Астраханской области несколько тысяч местных жителей оказались отрезанными от районного центра после того, как остановил работу паром, переправлявший жителей и их транспорт через реку. Перевозчик отказался выполнять перевозки, так как у местных властей скопились перед ним долги.

"Администрация Володарского района не платит за переправу перевозчику с сентября прошлого года, накопился многомиллионный долг. Предприниматель неоднократно обращался в адрес районной администрации с требованиями погасить задолженность, однако все запросы были проигнорированы", – пояснил 18 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава района в свое оправдание сослался на изменение в налоговом законодательстве, добавил он. "Но это не может быть причиной, поскольку, как я отметил выше, задолженность образовалась ещё в прошлом году. Налицо – некомпетентность чиновников муниципалитета <…>. Никаких серьёзных мер по исправлению ситуации глава Володарского района предложить не может", – подчеркнул губернатор.

В Володарском районе из-за остановки работы переправ заблокированными оказались жители сел Козлово, Мултаново, Тишково и Нововасильево, уточнила 18 марта Astrakhan.su.

Эта публикация на странице губернатора Астраханской области в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны 8687 пользователей, на 08.40 мск набрала 108 отметок с реакцией пользователей и 23 комментария. Часть их авторов высказалась скептически.

"А то до этого не видел ничего губернатор?" – спросила Оксана Равилова.

"Давно мост построили бы. За переправы в 21-м веке кого-то отчитывает", – написала пользовательница с ником Проходила Мимо.

"Сам пусть на город посмотрит, что запустил", – заявил Дмитрий Захаров.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля 2022 года сельчане в Икрянинском районе Астраханской области пожаловались на регулярные проблемы с переправой. По их словам паромные переправы в районе работают зимой с перебоями, и жители нескольких островных сел испытывают сложности с врачебной помощью и доставкой продуктов и медикаментов.

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