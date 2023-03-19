Жители Котово пожаловались на плохие условия в местной больнице

19 марта 2023, 07:32

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В больнице города Котово в Волгоградской области проблемы с отоплением, изношенный инвентарь, а в одном из отделений нет душа, пожаловались местные жители в сети. Облздрав заявил, что часть инвентаря в больнице заменена, и что в скором времени в ней будет проведен капитальный ремонт.

Паблик "Котово говорит" в соцсети "ВКонтакте" 18 марта опубликовал несколько фотографий, на которых показаны палаты больницы, в частности – грязные матрасы на кроватях. "Котовское инфекционное детское отделение. Добро пожаловать", – сказано в описании фотографий.

Эта запись в паблике "Котово говорит", на который подписаны 3202 пользователя, на 07.00 мск набрала 150 отметок с реакцией пользователей и 17 комментариев.

"Там не вылечится, а заразиться можно. Инфекционное называется, не дай бог туда попасть", – написала Нурия Школьная.

"И это инфекционное отделение, где должно быть чисто, как в операционной? Как же они там дезинфицируют или они и не знают про это слово. Где главный врач, эпидемиологи, Роспотребнадзор?" – спросила Светлана Забирова.

"Господи как это возможно в наше время? В прокуратуру надо снимки отослать", – считает Семенова Людмила.

Запись о плохих условиях в больнице в Котово также была размещена 18 марта в Telegram-канале "Общественный контроль Котово". Комментаторы заявили, что в больнице также проблемы с отоплением и сантехникой.

"Когда лежала один раз (и этого хватило) в терапевтическом отделении. В конце октября месяца. В отделении был жуткий холод. Удивило, что у ЦРБ есть своя котельная, но даже подтапливать не пытались. Больные приносили обогреватели в палаты, чтобы хоть как то согреться", – написал пользователь с ником ЛЛ.

"Детское инфекционное отделение. Кормят хорошо, медсестры добрые. Но состояние палат кошмарное. Ушли по этой причине домой. Там даже унитаз на кирпичи прикреплен, и вода из бочка вытекает, так как он шатается", – отметила Светлана.

"Лично я лежал в больнице, Котовской ЦРБ. <…> В терапии не было душа для больных. И в 40-градусную жару, открывают окна. Пожилого мужчину за 70, болеющего сердечным заболеванием, пролежавшего с десяток дней, в жаре, без душа, я отвёз к себе домой. Где ему были постираны вещи, и он сам искупался", – написал администратор Telegram-канала.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей сети.

Жалобы жителей Котово прокомментировал комитет здравоохранения Волгоградской области. Ведомство пояснило, что часть опубликованных фотографий была сделана давно. "В отделении был выполнен косметический ремонт, на матрасах есть наматрасники, часть из них заменены, приобретено новое постельное белье, в отделение приобретены новые кровати, в дальнейшем кровати будут заменены полностью", – отметил Облздрав 18 марта в своем Telegeram-канале.

"В текущем году завершится капитальный ремонт поликлиники, выполняемый в рамках модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", – добавило ведомство.

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