Крупный природный пожар потушен в Астраханском заповеднике

19 марта 2023, 02:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Площадь возгорания на территории Астраханского заповедника достигла около 12 850 гектаров, сотрудника заповедника удалось ликвидировать возгорание лишь спустя три дня.

Сотрудники Астраханского государственного заповедника вечером 18 марта ликвидировали природный пожар на Обжоровском участке в восточной части дельты Волги.

На ликвидацию пожара потребовалось трое суток, точная площадь возгорания и ущерб, причиненный огнем, будут установлены по итогам обследования территории, по предварительным данным, площадь, пройденная пожаром, составила около 12 850 гектаров. Из них площади, покрытые лесами - 490 гектаров, сообщает ТАСС.

После ликвидации сохраняется задымленность из-за большого объема прогоревшего наста из сухого тростника и остатков отмершей древесины, сотрудники заповедника проводят патрулирование территории, пишет "Интерфакс".

Тушение пожара осложнялось сильным ветром, порывы которого достигали 20 метров в секунду, а также труднодоступностью мест возгорания, говорится в сообщении на сайте заповедника.

Астраханский заповедник - старейший в России, основан в 1912 году. В 1984 году получил статус биосферного. Расположен в низовьях дельты Волги, общая площадь - около 70 тысяч гектаров.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта жители Левашинского района Дагестана обратились за помощью к пожарным из-за лесного пожара. 12 марта обращение с просьбой помочь потушить пожар распространилось в соцсетях. На него отозвались 200 добровольцев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.