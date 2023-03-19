19 марта 2023, 02:44

Крупный природный пожар потушен в Астраханском заповеднике

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Площадь возгорания на территории Астраханского заповедника достигла около 12 850 гектаров, сотрудника заповедника удалось ликвидировать возгорание лишь спустя три дня.

Сотрудники Астраханского государственного заповедника вечером 18 марта ликвидировали природный пожар на Обжоровском участке в восточной части дельты Волги.

На ликвидацию пожара потребовалось трое суток, точная площадь возгорания и ущерб, причиненный огнем, будут установлены по итогам обследования территории, по предварительным данным, площадь, пройденная пожаром, составила около 12 850 гектаров. Из них площади, покрытые лесами - 490 гектаров, сообщает ТАСС.

После ликвидации сохраняется задымленность из-за большого объема прогоревшего наста из сухого тростника и остатков отмершей древесины, сотрудники заповедника проводят патрулирование территории, пишет "Интерфакс".

Тушение пожара осложнялось сильным ветром, порывы которого достигали 20 метров в секунду, а также труднодоступностью мест возгорания, говорится в сообщении на сайте заповедника.

Астраханский заповедник - старейший в России, основан в 1912 году. В 1984 году получил статус биосферного. Расположен в низовьях дельты Волги, общая площадь - около 70 тысяч гектаров.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 марта жители Левашинского района Дагестана обратились за помощью к пожарным из-за лесного пожара. 12 марта обращение с просьбой помочь потушить пожар распространилось в соцсетях. На него отозвались 200 добровольцев.

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Примечание:

"Потушен пожар на рынке в Волжском", "Пользователи соцсетей поспорили о выплатах погорельцам в Ростовской области", "Горящие леса в Боржоми тушат двое суток".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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