Сельчанин пострадал при взрыве мины в Азербайджане

18 марта 2023, 18:04

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Экскаваторщик Эльмир Юсифов получил ранения при взрыве мины во время сельхозработ на территории, перешедшей под контроль Азербайджана после карабахской войны.

Как писал "Кавказский узел", на территории, перешедшей под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, периодически подрываются на минах люди. По данным агентства по разминированию, с ноября 2020 года по 16 марта 2023 года в результате взрывов мин пострадали 286 граждан Азербайджана, погибли 49 из них, в том числе 37 мирных жителей.

Сегодня в поле в селе Афатли Агдамского района экскаватор наехал на мину, управлявший экскаватором местный житель Эльмир Юсифов получил легкие ранения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

Во время осмотра места происшествия была обнаружена еще одна противотанковая мина, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию.

По факту взрыва проводится расследование, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

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