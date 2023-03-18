Жильцы махачкалинской многоэтажки рассказали о попытках строительства во дворе дома

18 марта 2023, 15:15

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Во дворе нескольких многоквартирных домов по проспекту Шамиля в Махачкале застройщики планировали построить частный детский сад и многоэтажный дом, этого удалось не допустить после обращения к властям, рассказали жильцы одного из домов.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта прокуратура сообщила, что участок придомовой территории, на котором находится детская игровая площадка около многоквартирных домов № 8 и 10 по проспекту Имама Шамиля, был поставлен на кадастровый учет и оформлен в собственность по поддельным документам, а позднее разделен на два земельных участка и продан. Ведомство направило в суд иск с требованием признать недействительными документы сделок и вернуть участок в муниципальную собственность.

По версии прокуратуры, земельный участок был оформлен в частную собственность в 2015 году. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Земельный участок, о котором шла речь в заявлении прокуратуры, расположен в Махачкале во дворе многоквартирных домов по проспекту Шамиля 10, 10а и 6в. Дом № 10 по проспекту Шамиля – 8-этажный, остальные пятиэтажные, передал сегодня побывавший там корреспондент «Кавказского узла».

В доме № 10 - 80 квартир, в них живут более 300 человек, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» жительница дома Патимат. "Всего в трех домах, наверное, около тысячи людей. Много детей, есть небольшая детская площадка, но ее не хватает. Рядом располагается школа, по дороге домой многие дети приходят в наш двор играть", - рассказала она, отметив, что детская площадка, расположенная во дворе, построена мэрией около восьми лет назад.

По ее словам, попытки захватить придомовую территорию предпринимались с 2014 года, когда постановлением и.о. мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова земельный участок был предоставлен в собственность ООО «Дагтранссервис» (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

На одном из участков двора собирались построить частный детский сад, рассказала жительница дома Аминат. "Приходила женщина, сказала, что она купила тут земельный участок. Жители на сходе выступили против. Потом приходили представители застройщика... Вскоре объявился претендент на другую часть двора, сказал, что будет строить многоэтажный дом, и все документы у него имеются", - говорит житель дома Аминат.

По словам жильцов, они обращались с жалобами в прокуратуру, мэрию и другие органы, и строительство так и не было начато. "Из прокуратуры несколько лет назад приходили, сказали: никто ничего же не построил, факты незаконной застройки не подтвердились. На обращения в мэрию, когда в 2015 году ее возглавил Муса Мусаев, отреагировали, сказали, что никто застраивать не будет, и обустроили маленькую детскую площадку", - рассказала Патимат.

В 2022 году в Дагестане обновлены 179 общественных территорий в 47 муниципалитетах по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Минстроя Дагестана.

По его словам, в 2023 году в рамках проекта планируется благоустроить 142 дворовые территории в 44 городах и районах республики.

Комментариями от представителей ООО «Дагтранссервис» относительно слов жильцов "Кавказский узел" пока не располагает. Согласно данным Единого госреестра юрлиц, компания создана в 2002 году, действующий гендиректор возглавляет ее с августа 2018 года.

Напомним, 19 февраля жильцы домов по улицам Чайковского и Комарова записали видеообращение к властям Махачкалы и попросили не допустить строительства многоэтажного дома на месте демонтированной 10 днями ранее детской площадки во дворе, который реконструировался по федеральной программе. В мэрии сообщили, что добиваются возвращения этого земельного участка в муниципальную собственность, рассказала "Кавказскому узлу" активистка движения "Город наш".

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