Запуск скоростных поездов из Баку расширил возможности для туристов

18 марта 2023, 14:18

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Запуск новых скоростных поездов в Агстафу и в Габалу, приуроченный к выходным по случаю Новруз-байрама, привлечет туристов, спрогнозировал экономический обозреватель Тогрул Джуварлы. Преимущество скоростных поездов на этих маршрутах сомнительно, возразил глава Центра исследований «Республика» Натиг Джафарли.

Как писал "Кавказский узел", к октябрю 2022 года проявления пандемии COVID-19 в Азербайджане свелись к нулю, но сухопутные границы остаются закрытыми, так как власти не хотят притока в страну азербайджанцев из России. При этом туризм и малый бизнес в Азербайджане столкнулись в результате закрытия границ с серьезными проблемами, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Турпоездки по Азербайджану популярны у жителей стран, где по случаю Новруза также объявляются продолжительные выходные дни, рассказал в 2017 году представитель азербайджанской турфирмы. После девальвации маната в 2015 году зарубежные поездки стали менее доступными из-за высоких цен, а в Габале построены развлекательные объекты, и это направление стало привлекательным для отдыха в Новруз и для жителей Азербайджана.

В этом году в Азербайджане по случаю Новруз-байрама выходными объявлены дни с 18 по 26 марта, и к весеннему празднику ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приурочило запуск новых скоростных поездов из Баку в Агстафу на западе страны и на курорт Габала, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы «Азербайджанских железных дорог».

По его словам, по этим маршрутам будут курсировать составы из четырех двухэтажных вагонов швейцарской компании Stadler Rail Group. В каждом поезде 364 мест, в том числе 294 мест класса «стандарт», 61 – «бизнес» и 9 «премьер». Стоимость билетов по классам соответственно составит 14 манатов (8 долларов), 31 манат (19 долларов) и 93 маната (57 долларов).

На первых порах поезда будут отправляться в Габалу и обратно раз в неделю: по субботам состав будет отбывать из Баку в 08.00 и прибывать в Габалу в 11.20 по местному времени. Обратно поезд будет отправляться в воскресенье в 19.00 и прибывать в Баку в 22.20.

Предполагается, что запуск скоростного поезда повысит туристическую привлекательность Габалинского курорта, отметил представитель компании.

Кроме того, в связи с повышенным спросом в праздничные дни по случаю Новруз-байрама в течение недели будут введены дополнительные рейсы: 20,22 и 24 марта поезда будут отправляться из Баку, а 21,23 и 24 марта - из Габалы.

Также сегодня запущен скоростной поезд по маршруту Баку – Агстафа - Баку. Время в пути на дистанции в 460 километров составит 4 часа 55 минут. Стоимость билетов на места эконом-класса - 17 манатов (9,5 доллара).

Скоростные поезда заменят ночные составы, которые преодолевали этот маршрут за 8 часов, отметил сотрудник компании. По его словам, скоростной поезд компании Stadler Rail Group, перевозящий также 364 пассажира, будет отправляться из Баку в Агстафу каждый день в 08:45 и прибывать в пункт назначения в 13:40. А по маршруту Агстафа-Баку поезд будет отправляться ежедневно в 17:10 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:05.

В связи с повышенным спросом 18-19 марта на этом направлении также введены по два дополнительных рейса, рассказал представитель «Азербайджанских железных дорог».

Новруз-байрам – праздник весны, он символизирует пробуждение всего живого. В ритуалах Новруза отражены четыре стихии, с помощью которых, согласно древним поверьям Востока, был создан человек, – Огонь, Вода, Земля и Воздух. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся.

Запуск скоростного поезда в Агстафу повысит качество железнодорожных перевозок, считает экономический обозреватель агентства Туран Тогрул Джуварлы. "Агстафа - самый дальний город на западе Азербайджана от Баку. Старые поезда по расписанию доезжали до него из столицы за 8 часов, в реальности время пути часто достигало 10 часов. Спальные вагоны были неудобными. Сейчас время в пути на очень комфортном поезде сокращается на половину. Правда, то, что называется «скоростным поездом» на азербайджанской железной дороге - это не то, что в Европе или Китае. Там поезда развивают скорость до 300 км/ч, здесь же пока - 100 км/ч. Но в любом случае, это качественно новый уровень", - сказал эксперт корреспонденту «Кавказского узла».

Запуск поезда в Габалу увеличит поток туристов туда, особенно иностранцев, убежден Джуварлы. "Туристы любят увидеть побольше мест. В этом смысле приехавший в Баку на несколько дней иностранец не упустит случая съездить также в Габалу, где живописные горные леса и озера. Правда, туда можно и ехать на автомобиле, но автомобильный путь по горным дорогам утомительный. Кроме того, иностранцу нанимать частника обходится дорого, а время пути на автобусах дольше, чем на поезде", - пояснил он.

Иное мнение высказал глава Центра исследований «Республика» Натиг Джафарли, он подверг сомнению эффективность запуска новых поездов. "В мире преимущества скоростных поездов в том, что они успешно конкурируют по времени в пути не только с автомобилями, но и некоторых случаях даже с самолетами. У нас же и в Габалу, и в Агстафу на машине из Баку можно добраться гораздо быстрее и дешевле, чем на поезде", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Агстафу уже была проложена железная дорога, и деньги были потрачены лишь на покупку новых составов, а на строительство железнодорожной ветки протяженностью в 100 километров от основной магистрали в Габалу были потрачены сотни миллионов долларов, отметил эксперт.

"Не стоили тратить такие средства, если в Габалу на машине можно добраться менее чем за три часа. Но наши чиновники думают больше о собственных выгодах от распоряжения бюджетными средствами, чем об интересах государства", - высказал мнение Натиг Джафарли.

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