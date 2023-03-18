Лачинский коридор остается заблокированным 97-е сутки

18 марта 2023, 08:59

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Жители Азербайджана 97-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов, жителям периодически отключается подача газа и света. 14 марта власти приняли решение продлить до 10 апреля талонную систему на продукты.

В Степанакерте сохраняется дефицит продуктов, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Какие-то продукты поступают в магазины, но такого, чтобы зайти в один супермаркет и купить оттуда все нужные продукты, нет. Что-то берешь из одного магазина, что-то из другого и почти везде приходится стоять в очередях", – отметил он 17 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 97-е сутки, сообщил сегодня Report.az.

Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору одной машине миротворцев, передало издание Media.az.

Напомним, участники акции протеста в Лачинском коридоре пропускают только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха провели акции протеста. Они призвали разблокировать Лачинский коридор. Протестующие попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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