Ариана Лолаева оспорила штраф за дискредитацию армию

17 марта 2023, 23:34

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Защита стенд-ап комика из Северной Осетии Арианы Лолаевой направила жалобу в кассационный суд по делу о дискредитации армии. Призывы к миру и критику властей нельзя расценивать как дискредитацию армии, говорится в жалобе.

Как писал "Кавказский узел", в суд Владикавказа поступило административное дело в отношении местной жительницы Арианы Лолаевой, обвиняемой в дискредитации Вооруженных сил России. Промышленный районный суд Владикавказа оштрафовал Лолаеву на 50 тысяч рублей, это решение 4 августа 2022 года было оспорено в Верховном суде Северной Осетии.

Верховный суд Северной Осетии отказался удовлетворить жалобу Лолаевой на решение о штрафе за дискредитацию армии. Это решение обжаловано в Пятом кассационном суде, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

В жалобе Лолаева указала, что у нее не было умысла дискредитировать российскую армию, а призывы к миру и выражение обеспокоенности фактом использования российской армии за рубежом не могут являться дискредитацией. Тажке защита Лолаевой указала, что ее привлечение к административной ответственности нарушает права на свободу слова и свободу выражения мнения, которые и является преследованием за политическую позицию, указано в сообщении в Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0", который ведет центр.

В частности, п о гражданских и политических правах устанавливает, что каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений и свободно выражать их любым способом по своему выбору. Комитет по правам человека ООН в Замечании общего порядка подчёркивает, что государствам не следует запрещать критику таких структур, как армия или административный аппарат. В Заключительных замечаниях по восьмому периодическому докладу Российской Федерации от 3 ноября 2022 года Комитет указал, что наказание за дискредитацию использования вооружённых сил России — это неправомерное ограничение права на свободу выражения мнения. По мнению Комитета, эта норма должна быть отменена.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда №11 от 28 июня 2011 года, граждане вправе беспрепятственно критиковать органы государственной власти, должностных лиц и то, как как они исполняют свои обязанности. Это необходимо, чтобы они ответственно осуществляли свои полномочия, говорится в

Истинная причина привлечения Лолаевой к административной ответственности — попытка пресечь выражение ее мнения и критику органов власти, на что она имела полное право, подчеркивается в сообщении.

Кассационная жалоба поступила в суд 28 февраля, 13 марта суд истребовал материалы, указано в карточке дела на сайте Пятого кассационного суда.

"Кавказский узел" также писал, что 9 октября 2021 года стендап-комики Саша Ни и уроженка Владикавказа Ариана Лолаева опубликовали видео с извинениями за непристойные шутки, касающиеся осетин, которые были произнесены во время Roast Battle-2020. Даже после двух публичных извинений за шутки об осетинах Ариане Лолаевой продолжали поступать угрозы, сообщила ее тетя. Соцсети стали площадкой для безнаказанной травли, а публичные унижения вслед за Чечней и Дагестаном входят в практику и в Северной Осетии, указали аналитики.

Видео с кадрами Roast Battle-2020 было опубликовано, в частности, на странице pozor_ossetia в Instagram. В нем Александр Ни отпускает непристойные шутки в адрес Арианы Лолаевой, подчеркивая ее национальность. В своем выступлении комик провел аналогию между осетинским пирогом и женскими половыми органами. "Прозвучала шутка в мой адрес, которая задела чувства моих соотечественников. Я не в первый раз сталкиваюсь с травлей в интернете, но в этой ситуации я абсолютно понимаю ее резонность, я осознаю причину гнева и недовольства людей", - покаялась тогда Ариана Лолаева.

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