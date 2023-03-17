"Свадьба Цола" возвращена в репертуар осетинского театра в урезанной версии

17 марта 2023, 15:45

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Несколько фраз вырезано из комедийного спектакля "Свадьба Цола", который ранее вызвал нарекания муфтията. Спектакль возвращен в репертуар Северо-Осетинского академического театра.

Как писал "Кавказский узел", комедийный спектакль "Свадьба Цола" по мотивам пьесы Георгия Чеджемова, из-за претензий представителей Духовного управления мусульман Северной Осетии, которым не понравилось упоминание в пьесе пророка Мухаммада 31 января был убран из репертуара Северо-Осетинского академического театра.

ДУМ Северной Осетии возмутила сцена, в которой главный герой Цола, притворившись турецким купцом, заставляет другого персонажа принять ислам и берет с него обещание "не мучить бедный народ", при этом упоминается пророк. Худрук театра Гиви Валиев и врио директора Чермен Дудати пояснили муфтияту, что у театра не было цели оскорбить чьи-либо чувства, а спектакль имел успех у зрителей и никогда не вызывал подобной реакции. Весь диалог героев полностью соответствует пьесе автора Георгия Чеджемова, поставленной впервые в 1981 году, подчеркнули они.

Из сценки, которая вызвала разногласия с руководством Духовного управления мусульман Северной осетии, в новых показах будут убраны несколько фраз, сообщила сегодня "основа" со ссылкой на директора театра Чермена Дудати.

На сайте и в соцсетях Духовного управления мусульман Северной Осетии к 15.30 мск не содержится комментариев о возобновлении показов спектакля.

Как следует из информации на сайте театра, спектакль запланирован к показу 1 апреля, стоимость билетов составляет от 200 до 600 рублей. К 15.30 мск раскуплено около четверти мест, в продаже 461 билет.

Второй показ в апреле состоится 28 апреля, на 15.30 в продаже находится 587 билетов, проданы 36.

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