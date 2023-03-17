Азербайджанские спасатели вернулись из Турции

17 марта 2023, 12:25

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Сотрудники МЧС Азербайджана, направленные в Турцию для поиска погибших и пострадавших от землетрясения, вернулись на родину.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. Азербайджан направил туда 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны.

В результате землетрясений в Турции погибли 10 граждан Азербайджана, 565 граждан Азербайджана и их близкие родственники были эвакуированы.

Последняя группа сотрудников МЧС Азербайджана сегодня утром вернулась из Турции в Азербайджан, сообщает Media.az.

Всего в Турцию были направлены 760 спасателей и медработников из Азербайджана. С их помощью из-под завалов были спасены 53 человека, в том числе 17 детей, а также найдены тела 780 погибших, пишет издание.

К 16 марта, по данным президента Турции Тайипа Эрдогана, общее число погибших при землетрясениях превысило 49 тысяч, раненых насчитывается более 115 тысяч, сообщило РИА Новости.

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