Житель Новочеркасска погиб на Украине

17 марта 2023, 12:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23-летний новочеркассец Дмитрий Никитин погиб в ходе спецоперации. С начала СВО власти подтвердили гибель на Украине как минимум 162 жителей Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта стало известно о гибели сотрудника ростовского Института археологии РАН на Украине. Он стал как минимум 161 жителем Ростовской области, чья гибель в спецоперации подтверждена официально.

На Украине погиб 23-летний Дмитрий Никитин. В Вознесенском войсковом всеказачьем патриаршем соборе Новочеркасска родителям погибшего вручили орден Мужества. В церемонии прощания участвовал замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков, написал 16 марта Donnews.ru.

Всего с начала военной операции власти и силовики на 12.00 мск 17 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1609 жителей юга России, в том числе 910 жителей СКФО и 699 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.