Житель Азербайджана назвал расправу над сестрой и матерью "убийством чести"

17 марта 2023, 11:35

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Уроженец Азербайджана Мурад Нифтизаде в ходе дознания заявил, что совершил убийство, увидев откровенные фотографии сестры в социальных сетях.

Двойное убийство, в котором обвиняется Нифтизаде, произошло 13 декабря 2019 года.

В многоэтажном доме, расположенном на территории поселка Бакиханова Сабунчинского района Баку, были убиты Фатьма Гамзаева и ее дочь Эльгюн Нифтизаде. В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что данное преступление совершил сын и брат погибших - Мурад Нифтизаде, сообщило информагентство Vesti.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Сразу после этого Нифтизаде уехал в Россию, где в итоге был арестован 17 октября 2021 года. Его экстрадировали в Азербайджан в марте 2022 года. В ходе дознания Нифтизаде сообщил, что совершил убийство, потому что увидел в социальных сетях откровенные фотографии сестры, пишет сегодня Media.az.

Жертвами "убийств чести" на Кавказе становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. Термин "убийство чести", хотя и является общепринятым, не совсем точен, так как возвеличивает убийц, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Напомним, одна из организаторов акции 8 марта против насилия над женщинами в Азербайджане Айтадж Тапдыг заявила, что, по сообщениям медиа, только в феврале этого года были убиты 11 женщин. Адвокат по правам человека Зибейда Садыгова заявила "Кавказскому узлу", что за 20 дней февраля посредством мониторинга СМИ и официальных сообщений правоохранительных органов насчитала девять убийств женщин – мужьями и братьями. "Возможно, в реальности ситуация еще хуже, – не все случаи становятся достоянием гласности", – сказала адвокат. По ее мнению, рост числа случаев насилия и убийств в отношении женщин связан с отсутствием наказания.

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