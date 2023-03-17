Лачинский коридор перекрыт 96-е сутки

17 марта 2023, 09:28

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Азербайджанские пикетчики 96-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. В магазинах Степанакерта продаются только недешевые продукты, но и за ними приходится стоять в очередях, сообщил блогер Давид Симонян.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 16 марта коридор оставался закрытым 95-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 10 марта, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады был перевезен 171 тяжелобольной пациент.

Акция протеста на Лачинской дороге длилась всю ночь и сегодня продолжается 96-е сутки. Протестующие традиционно начали день с исполнения гимна Азербайджана, сообщает АПА.

Сегодня из Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – Прим. "Кавказского узла") выехала колонна автомобилей МККК, говорится в другой публикации агентства.

Блокада Нагорного Карабаха продолжается уже 96 дней, отметил и живущий в Степанакерте блогер Давид Симонян. "Какие-то продукты поступают в магазины, но такого, чтобы зайти в один супермаркет и купить оттуда все нужные продукты, нет. Что-то берешь из одного магазина, что-то из другого и почти везде приходится стоять в очередях. Дешевых продуктов не привозят, только самое дорогое", - написал он сегодня в блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Напомним, в Нагорном Карабахе на фоне блокады автодороги периодически прекращается подача газа и света, а также возник дефицит продуктов. После того как были введены талоны на продукты, жители неоднократно жаловались, что предприниматели необоснованно повышают цены на товары. 13 марта карабахские власти продлили действие талонной системы до 10 апреля.

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