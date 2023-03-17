Жители Жирновского района Иван Слюсарев и Олег Воронин погибли в военной операции на Украине. Фото: администрация Жирновского район

17 марта 2023, 13:43

Два жителя Волгоградской области погибли на Украине

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Жители Жирновского района Иван Слюсарев и Олег Воронин погибли в военной операции на Украине, сообщил глава района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 277 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта мэрия Камышина сообщила о гибели Александра Страхова в военной операции на Украине. Он стал по меньшей мере 275-м жителем Волгоградской области, чья гибель в военной операции были подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

В Жирновском районе похоронены жители рабочего посёлка Красный Яр Иван Слюсарев и Олег Воронин, погибшие в военной операции на Украине, сообщил 16 марта глава района Александр Шевченко.

Рядового Слюсарева призвали по мобилизации, а младший сержант Воронин "вслед за ним пошёл добровольцем", написал чиновник на своей странице во "ВКонтакте".

"Панихида прошла в Красноярской школе № 2, где учились ребята. Они вместе росли, дружили, учились… Служили ребята также в одной части. И волею судьбы так случилось, что и похоронили друзей рядом", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 277 жителей Волгоградской области.

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Примечание:

"Сотрудник ростовского Института археологии РАН погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух росгвардейцев из Чечни", "Старший сержант из Астраханской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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