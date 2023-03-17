Пенитенциарная служба Грузии оштрафована за публикацию видео с Саакашвили

17 марта 2023, 07:36

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Пенитенциарная служба безосновательно опубликовала видео, на котором видно, как Михаил Саакашвили принимает пищу, решила Служба защиты персональных данных и назначила штраф, эквивалентный 194 долларам. Адвокат бывшего президента счел штраф формальностью.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года Служба государственного инспектора оштрафовала Пенитенциарную службу на 2,5 тысячи лари (около 810 долларов) за нарушение закона о персональных данных, которым ведомство сочло видео транспортировки Михаила Саакашвили в тюремную больницу и информацию о его рационе в тюрьме.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Ранее, 9 января, американский невропатолог заявил в суде, что состояние Саакашвили несовместимо с отбыванием наказания и смертельно опасно. У Саакашвили деменция, поражение периферической нервной системы, сдавливание спинного мозга и посттравматическое стрессовое расстройство, указал он. 2 марта апелляционный суд оставил в силе решение Тбилисского горсуда.

Служба защиты персональных данных оштрафовала Специальную пенитенциарную службу на 500 лари (около 194 долларов) за публикацию видеозаписей Михаила Саакашвили в заключении, сообщило 16 марта Civil.ge.

По данным ведомства, публикации записей о пребывании Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди» в декабре и феврале были сделаны в связи с высоким общественным интересом, однако при обнародовании эпизода за 9 августа, где видно, как Саакашвили принимает пищу, Пенитенциарная служба «не смогла обеспечить соразмерность принципов обработки персональных данных» и внятно объяснить "законную цель" этой публикации.

Кроме того, по данным ведомства, информация о видеонаблюдении была предоставлена ​​Саакашвили с нарушением предусмотренных законом правил, а записи велись без определения сроков.

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе назвал назначенный Пенитенциарной службе штраф "элементом шоу", поскольку, по его мнению, суд отменит этот штраф. "Все это было сделано для того, чтобы создать иллюзию - мол, демократия и вроде бы персональные данные людей не нарушаются, а если нарушаются, мы определенным образом реагируем на это. Что это еще за 500 лари? Еще раз говорю, все это элементы шоу", - привело слова Хачапуридзе "ИнтерпрессНьюс".

Состояние здоровья бывшего президента крайне тяжелое, добавил адвокат. "Состояние здоровья Саакашвили крайне тяжелое, его вес приблизился к 60 кг. Самое плохое может случиться в любой момент", - процитировало Хачапуридзе издание.

Напомним, 19 ноября 2022 года один из адвокатов Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Глава Минюста пообещал, что ведомство организует Саакашвили токсикологическую экспертизу, однако бывший президент отказался пройти тестирование без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря 2022 года он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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