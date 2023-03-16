Дагестанские юристы назвали прецедентом приговор полковнику Исаеву

16 марта 2023, 23:48

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Дело против Исаева выстроено на показаниях осужденных бывших боевиков, которые в суде отказались от них, приговор будет обжалован, заявил адвокат. Пожизненное заключение по делу о терактах полковнику Исаеву стало первым подобным случаем в Дагестане, указали дагестанские юристы.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года суд в Москве начал рассматривать дело полковника полиции Гази Исаева, обвиняемого в связях с организаторами серии терактов. Подсудимый заявил о своей невиновности, назвав дело заказным. Исаев обратил внимание, что обвинение строится на показаниях осужденных боевиков, с которыми он и боролся. Исаев считает эти показания местью осужденных, подчеркнул защитник. Сегодня суд в Москве признал Гази Исаева виновным в причастности к терактам в метро и приговорил к пожизненному лишению свободы. Кроме того, с Исаева взыщут более 17 миллионов рублей в возмещение убытков метрополитена. Он также лишён звания полковника.

Согласно итоговой версии следствия, начальник отдела полиции Кизлярского района Гази Исаев в 2010 году был членом сообщества боевиков под руководством Магомедали Вагабова, а также состоял в вооруженной группировке Абаса Рамазанова и помог им совершить два теракта в московском метро. Обвинения Исаеву были предъявлены по части 3 статьи 210 (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), части 3 статьи 209 (бандитизм с использованием служебного положения) и пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт с умышленным причинением смерти) УК РФ.

После заседания близкие Исаева не захотели общаться со СМИ. Лишь один из коллег осужденного на условиях анонимности заявил корреспонденту "Кавказского узла", что дело "заказное и сфальсифицированное".

Адвокат Исаева Эльдар Хастинов не присутствовал на оглашении приговора не был, но после сообщил, что защита будет подавать апелляцию.

Основные показания на предварительном следствии давали двое бывших боевиков, уже осужденных. Но в суде они отказались от своих показаний, указал адвокат. Так, Магомед Нуров был осужден как пособник в совершении теракта на пожизненное заключение."На предварительном следствии есть его показания как секретного свидетеля под фамилией Степанов. Но на суде он рассекретил себя и отказался от показаний", - отметил Хастинов.

Организатором терактов в московском метро 29 марта 2010 года следствие считает Гусена Магомедова, который, по информации Национального антитеррористического комитета, был убит в 2013 году. По версии следствия, скрыться после теракта Магомедову помог житель Дагестана Магомед Нуров. Следствие также предположило, что Нуров выполнял роль связного банды, на своей машине возил ее членов на встречи, на которых планировались теракты в московском метрополитене. Генпрокуратура предъявила Нурову обвинения в участии в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств. Свою вину он признал полностью. В октябре 2021 года военный суд в Москве приступил к рассмотрению его дела.4 февраля 2022 года он приговорен к пожизненному заключению.

Другой допрошенный ключевой свидетель обвинения — Пахрудин Ахмедов, осужденный к пожизненному сроку за теракт у здания Кизлярского РОВД, также отказался от данных на следствии от показаний против Исаева."Исаев объяснял обвинительные показания Ахмедова местью последнего за участие Исаева в процессе задержания Ахмедова, а также уголовном преследовании брата Ахмедова. Участие Исаева в процессе задержания Ахмедова, организация им силового заслона от возможного нападения боевиков на оперативную группу сотрудников Центра противодействия экстремизму, задерживавших Ахмедова, подтверждено показаниями бывших сотрудников ЦПЭ МВД по РД", - пояснил Хастинов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат указал, что в материалах обвинения нет никакого упоминания о связи его подзащитного с бывшим главой пенсионного фонда Дагестана Сагидом Муртазалиевым или бывшим главой Кизлярского района Андреем Виноградовым.

"Как-то мой подзащитный обронил фразу, что бандиты в своё время не смогли исполнить вынесенный в отношении него смертный приговор и уже теперь, с помощью российского правосудия, этот приговор хотят привести в исполнение, поскольку для него, страдающего различными хроническими заболеваниями, пожизненное или длительное лишение свободы равносильно смертному приговору", - подчеркнул Хастинов.

С 2015 года арестован заочно и находится в международном розыске бывший глава дагестанского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Сагид Муртазалиев. Следствие считает, что в 2010 году он передал через своего родственника, бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова деньги боевикам, которые впоследствии застрелили замначальника ЦПЭ Дагестана Шевкета Куджаева и совершили покушение на вице-мэра Кизляра Василия Наумочкина. Андрей Виноградов,22 ноября 2018 года был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Муртазалиев, скрывшийся от следствия за рубежом, сохраняет ограниченное влияние в Дагестане, считают опрошенные ранее "Кавказским узлом" журналисты.

Дело Исаева - это довольно редкий случай привлечения высокопоставленного силовика по «террористической статье», заявил адвокат Умалат Сайгитов, который не участвовал в этом деле.

«Есть один похожий прецедент с братьями Раипом и Зиявутдином Ашиковыми. Они занимали высокие должности в полиции Дагестана. Тоже боролись против боевиков. Их обвиняют сейчас в том числе в финансировании терроризма. По-моему, это заказное дело. Их обвиняют в убийстве. И огни имели право на суд присяжных, что давало шанс на оправдание. Чтобы не допустить этого им добавили обвинение по террористической статье, которая не предусматривает права на суд присяжных. Дело их в настоящее время в Ростовский военный суд передано", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков обвиняются в финансировании терроризма и покушении на силовика. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Махачкалы Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве в особо крупном размере и финансировании терроризма. Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, дело Ашиковых и Абудрашидова поступило в суд 15 апреля 2021 года, но спустя две недели было возвращено в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушением. Повторно дело поступило в суд в декабре 2021 года, судебные заседания начались 10 января 2022 года и продолжаются до сих пор - ближайшее из них намечено на 21 марта.

Юрист из Дагестана Арсен Магомедов также припомнил только дело Ашиковых. "Обвинения в сотрудничестве с боевиками или в терроризме обычно не предъявляются силовикам. Из бывших высокопоставленных чиновников пожалуй только Саиду Амирову. Но он сам не силовик", - отметил он.

Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах. В июне 2013 года был задержан, а в августе 2015 года приговорен к пожизненному сроку за организацию убийств, бандитизм и подготовку теракта. В сентябре 2022 года суд постановил изъять у Амирова и членов его семьи более 300 объектов недвижимости на сумму более пяти миллиардов рублей. Апелляционная инстанция признала законным это решение, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

По данным спецслужб, теракты в метро совершили уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, и 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, убитого в 2009 году. Организатором теракта в метро следствие считает Гусена Магомедова, который сопровождал Шарипову и Абдурахманову из Дагестана в Москву, и, по данным камер видеонаблюдения, завел одну из смертниц в метро. Магомедов был убит в 2013 году в Сергокалинском районе.

Следователи считают, что Магомедали Вагабов и Абас Рамазанов организовали также двойной теракт в Кизляре, который произошел 31 марта 2010 года. После того как в ноябре 2020 года был задержан еще один предполагаемый участник терактов Магомед Нуров, и он, и осужденный в 2011 году по делу о теракте в Кизляре Пахрудин Ахмедов сообщили следствию о роли Гази Исаева.

В апреле 2021 года несколько депутатов Кизлярского райсобрания обратились к Владимиру Путину с просьбой взять под контроль дело Исаева, назвав его честным и порядочным офицером. Председатель райсобрания Нурудин Кахиров объяснил обращение частной инициативой депутатов.

Сам Гази Исаев в 2012 году был назначен замначальника штаба народных дружин в Кизлярском районе. Также он стал зампредседателя комиссии по оказанию содействия в адаптации бывших боевиков к мирной жизни, а в октябре 2013 года заявил о необходимости изменения работы силовиков в связи с возвращением многих боевиков к мирной жизни.

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