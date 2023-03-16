Суд не нашел нарушений со стороны силовиков при обыске у Мустафы Белхароева

16 марта 2023, 18:40

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Военный суд в Нальчике оставил без удовлетворения жалобу защиты главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева на отказ следствия принять заявление о фальсификации доказательств по делу чиновника. Силовики подбросили пистолет при обыске и затем сфабриковали уголовное дело, настаивал в суде Мустафа Белхароев.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября 2022 года силовики обыскали дом главы Счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева и задержали его. Также были задержаны бывший депутат парламента Ингушетии Микаил Алиев и предприниматель Тухан Зязиков. 28 октября 2022 года стало известно, что все трое арестованы.

После ареста Мустафы Белхароева, 1 ноября 2022 года, силовики провели обыски в доме Ахмеда Белхароева, который приходится сыном двоюродному брату главы Счетной палаты Мустафы Белхароева. Члены религиозного баталдхаджинского братства заявили, что силовики во время обыска подбросили гранату в дом Ахмеда Белхароева. Они обнародовали ролик с моментом подброса и потребовали реакции Следкома и Генпрокуратуры.

Защита главы счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева заявила, что сотрудники ФСБ подбросили ему при обыске оружие, но Нальчикский гарнизоны военный суд оставил в силе отказ в регистрации жалобы на фабрикацию доказательств, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Жалоба на решение об отказе в регистрации обращения защитника Мустафы Белхароева Тимура Идалова как сообщения о совершении преступления поступила в суд 1 марта. Защита подала заявление о фальсификации доказательств "должностными лицами УФСБ России по Республике Ингушетия" при проведении обыска в доме Белхароева, силовики "прижали большой палец левой руки Белхароева к правой стороне кожуха-затвора подброшенного ими в дом Белхароева пистолета". Однако должностное лицо военного следственного отдела отказалось регистрировать обращение как сообщение о преступлении, указано в решении, опубликованном на сайте суда.

Заседание по жалобе защиты Белхароева прошло 15 марта без участия ответчика и адвокатов Белхароева. Сам Мустафа Белхароев в суде заявил, что в ходе обыска ему подбросили пистолет, в результате в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия.

Суд указал, что указанные в заявлении защитника действия сотрудников УФСБ "предметом проверки их законности и обоснованности при рассмотрении судом по существу уголовного дела в отношении Белхароева быть не могут", так как под сообщением о преступлении понимается лишь такое обращение, "в котором имеется указание на признаки конкретного преступления". При этом суд не увидел в обращении защиты Белхароева "достаточных данных, указывающих на совершение сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия преступления", говорится в решении.

"Кавказский узел" писал, что аресты Белхароевых осенью 2022 года привлекли внимание главы Чечни, вступился за семью Белхароевых. Кадыров заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден, а Белхароевы всегда будут его близкими друзьями. Баталхаджинцы же в обмен на поддержку от Рамзана Кадырова сформировали отряды для участия в военной операции на Украине. Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) вошел в состав спецназа "Ахмат" и уже принимает участие в военной операции, подтвердил на следующий день глава Чечни. Формирование таких отрядов выгодно баталхаджинцам, которые привлекли пристальное внимание силовиков, отметили руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев и политолог Али Магамадов.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Братство баталхаджинцев, по данным источников, на 2019 год насчитывало около 5 тысяч человек. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их ячейка отличается большой сплоченностью. Лидеры баталхаджинцев дружны с главой Чечни, однако это не мешает им занимать собственную позицию в важных для Ингушетии вопросах. Так, члены семьи Белхороевых, несмотря на дружбу с Кадыровым, привозили продукты для участников многодневного митинга оппозиции в Магасе против передела чечено-ингушской границы, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

27 февраля стало известно, что ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло ингушского вирда баталхаджинцев.

В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сына Алихана по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева он подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым за их заявления о пытках.

12 декабря 2022 года Следственный комитет объявил, что завершено расследование уголовного дела в отношении Хасана Полонкоева и еще 10 обвиняемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева. Полонкоева следователи считают организатором и руководителем действовавшего в Ингушетии террористического сообщества, а остальных обвиняемых – участниками этого сообщества. Обвиняемые в суде не признали вину. Глава ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве 2 ноября 2019 года вместе со своим братом Ахмедом Эльджаркиевым. Основные факты об убийстве Ибрагима Эльджаркиева и выводы следствия собраны в краткой справке "Кавказского узла" "Главное об убийстве Ибрагима Эльджаркиева".

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