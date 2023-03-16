Суд сократил срок заключения Джафару Мирзоеву

16 марта 2023, 13:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бакинский апелляционный суд (БАС) частично удовлетворил жалобу активиста Джафара Мирзоева, задержанного в Азербайджане по делу о наркотиках после возвращения из Германии, сократив ему срок лишения свободы с 6 до 5 лет. Защита не согласна с решением суда и намерена подать кассационную жалобу.

Как сообщал "Кавказский узел", Джафар Мирзоев был задержан 27 января 2021 года в пригороде Баку. На следующий день суд вынес решение арестовать Мирзоева. Правозащитники признали его политзаключенным. Дело Мирзоева схоже с делами других бывших политэмигрантов, арестованных после высылки из Германии, указали в правозащитной организации "Линия защиты". Прокурор просил для активиста 7,5 года лишения свободы. 16 января суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Рассмотрение жалобы Мирзоева на приговор состоялось сегодня, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли. Он с сожалением констатировал, что «апелляционный суд не устранил недостатков разбирательства в суде первой инстанции».

«Апелляционный суд не обеспечил принципа справедливого расследования. В уголовном деле достаточно много противоречий и нестыковок. Главным недостатком является неполное видео об изъятии наркотиков. Часть видео удалена и потому эта запись не может считаться достоверным доказательством. Этого было достаточно для прекращения уголовного дела по оправдательным основаниям», - сказал адвокат.

Кроме того, продолжил он, суд не удовлетворил ходатайства защиты о представлении оперативно-регистрационного журнала полиции. «В уголовном деле утверждается, что в полицию якобы поступила оперативная информация о продаже Джафаром Мирзоевым наркотиков. Если бы это было бы действительно так, то соответствующая запись была бы в оперативно-регистрационном журнале. Очевидно, такой записи не было и суд потому не стал запрашивать журнал», - отметил адвокат.

По его словам, Мирзоев в суде сказал, что был арестован из-за политической деятельности. «Он принимал участие в Германии в акциях против правительства Азербайджана. Мы представители в суд доказательства участия его в протестах, в том числе перед посольством Азербайджана в Берлине. Мирзоев сказал, что именно за участие в демонстрациях и критику властей Азербайджана в социальных сетях он был арестован", - продолжил адвокат, добавив, что на решение БАС будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Азербайджана.

В БАС подтвердили информацию о сокращении срока наказания Мирзоеву на 1 года. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.