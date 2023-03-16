Недовольство вице-премьера Дагестана работой больницы вызвало скепсис в соцсети

16 марта 2023, 13:48

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При осмотре реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями в Дахадаевском районе вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов раскритиковал его руководство за ряд нарушений. Чиновники знают о проблемах, которые имеются в больницах, и должны проводить проверки чаще, чтобы нарушений было меньше, заявили комментаторы в соцсети "ВКонтакте".

Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов посетил реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в селе Уркарах Дахадаевского района. Выяснилось, что во время рабочего дня из 34 сотрудников учреждения на своем рабочем месте находились только шесть работниц и двое подопечных.

Кроме того, выяснилось, что некоторые из сотрудников учреждения не имеют соответствующей квалификации, а при проверке склада для хранения продуктов были обнаружены крупы, срок которых истек в 2022 году. По графику завтрак в центре в 08.30, но в 10:00 в столовой еще не было повара. Махмудов раскритиковал руководство центра и потребовал объяснительные, сообщило сегодня "Новое дело".

"За что вы выписываете премию? Для чего вы столько здесь людей, 34 человека, получаете зарплату, если сюда приходят 5-6 детей и они, фактически, здесь ничего не получают?" – привело издание слова вице-премьера Дагестана.

Пост о том, что Абдурахман Махмудов раскритиковал работу реабилитационного центра в селе Уркарах, был сегодня размещен в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 161 тысячи пользователей. На 13.00 мск эта запись набрала 163 отметки с реакцией пользователей и 174 комментария. Часть их авторов отреагировала с иронией.

"Чиновники как будто не знали, что там происходит", – написал Малик Магомедов.

"По всей республике такое происходит, чему удивляемся? Это выборочно делают проверки и наказывают, просто нужно продемонстрировать, что они работают. Не повезло уркарахскому главврачу", – считает Макс Фадеев.

"Вот так чиновники должны регулярно контролировать все учреждения. Это их работа. Также должны создавать нормальные условия и для работников учреждений, а не делать них только виноватых", – подчеркнул пользователь с ником Кайзер Дагестанский.

"Проверяйте чаще и не только там, а везде", – призвал Тимур Магомедов.

Другая часть комментаторов потребовала наказать руководство и сотрудников реабилитационного центра. "Уволить всех", – написала Лариса Русланова.

"Уволить всех, за растрату денег – наказать. Пока жестко не подходить к таким вопросам, порядка не будет", – считает Шамиль.

"А разве те, кто с проверкой пришел, не были в курсе? Я что-то сомневаюсь. Думаете, что они не знают, что в госбольницах очень большие очереди?" – спросил Магомед Курамагомедов.

На 13.00 мск на сайте Минздрава Дагестана нет комментариев относительно критики Абдурахмана Махмудова в адрес руководства реабилитационного центра в селе Уркарах.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Дагестане вызвал общественный резонанс состояние фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в некоторых селах. Так, 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала вышел репортаж о ФАПе в одном из сел республики. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 12 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

Напомним, жители Дагестана ранее также неоднократно жаловались на нехватку медпунктов в селах. Так 15 декабря 2022 года стало известно, что жители села Теречное в Хасавюртовском районе провели сход, на котором потребовали не закрывать местный медицинский пункт. До ближайшего села, в котором есть медпункт, около 50 километров, и в случае экстренной ситуации жители Теречного не успеют добраться до него, отметили комментаторы в соцсети. 16 декабря 2022 года власти пообещали сохранить медпункт в селе Теречное.

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