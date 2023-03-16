Суд в Нальчике встал на сторону пайщиков сельхозпредприятия в деле об организации собрания

16 марта 2023, 12:48

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Нальчикский горсуд прекратил дело о нарушении правил проведения митинга, возбужденного в отношении руководителя сельскохозяйственного предприятия "Нальчикское" Светланы Алиевой. Она пояснила суду, что силовики приняли за митинг рабочее собрание, которое проводили колхозники.

Нальчикский городской суд прекратил в отношении руководителя коллективного сельскохозяйственного предприятия (КСХП) "Нальчикское" Светланы Алиевой административное дело, которое было ранее возбуждено по статье о нарушении правил проведения митинга.

Суда принял решение 3 марта, сообщил 15 марта на своем сайте Центр по защите прав человека (ЦПЗЧ) "Мемориал".

Недовольство силовиков вызвало собрание, которое 3 октября 2022 года провели члены (КСХП) "Нальчикское". Они много лет борются за передачу им земельных участков. Ранее они узнали, что на территории спорного участка земли возникла несанкционированная свалка. Колхозники решили провести там собрание, чтобы осмотреть участок и выработать план действий. На собрании члены предприятия решили убрать территорию своими силами, пояснили правозащитники.

Участники собрания также решили направить жалобы в госорганы. 15 октября 2022 года сотрудники управления МВД по Кабардино-Балкарии составили рапорты, в которых указали, что обнаружили на YouTube видеообращение Светланы Алиевой, в котором обсуждался вопрос распределения и раздела земельных участков, принадлежащих совхозу "Нальчикский".

15 октября 2022 года начальник отдела полиции управления МВД по Нальчику приехал домой к Алиевой, он вручил ей предупреждение о недопустимости нарушения законов о противодействии экстремистской деятельности, а также правил проведении митингов. В предупреждении Алиева отметила, что митинг проводить не собиралась.

Через месяц, 14 ноября 2022 года, на Алиеву был составлен протокол за нарушение правил проведения митинга. 3 марта текущего года она направила ходатайство о прекращении дела. В нем она пояснила, что проводился не митинг, а собрание – то есть, закрытое корпоративное мероприятие. И что в нем могли принять участие только члены КСХП "Нальчикское".

Алиева также подчеркнула, что протокол был составлен спустя месяц, тогда как по закону он должен составляться немедленно после выявления правонарушения. В результате суд встал на сторону жительницы Нальчика.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Кабардино-Балкарии неоднократно происходили попытки оштрафовать членов сельскохозяйственных предприятий за рабочие собрания.

Так, сотрудники колхоза имени Петровых запланировали провести рабочее собрание 24 сентября 2022 года, но силовики на четверых из них составили протоколы. Районный суд оштрафовал каждого из колхозников на 10 тысяч рублей за организацию несанкционированного публичного мероприятия. Суд пояснил, что административным нарушением является не только проведение собрания, но и подготовка к нему. 16 ноября 2022 года Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил штрафы колхозникам. Дело было направлено на новое рассмотрение.

1 февраля стало известно, что Прохладненский райсуд при повторном рассмотрении дела отказался считать колхозное собрание несанкционированным мероприятием и прекратил производство по делу одного из организаторов – Леонида Гордиенко. Однако силовики составили новый протокол о попытке Гордиенко организовать собрание колхозников.

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