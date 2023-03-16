В Баку задержан напавший на правозащитника Сафарова

16 марта 2023, 11:17

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После задержания подозреваемого в нападении на правозащитника Руфата Сафарова он заявил, что удовлетворен действиями полиции и более не связывает нападение со своей правозащитной деятельностью.

Как сообщал «Кавказский узел», вечером 15 марта неизвестный напал в Баку на исполнительного директора правозащитной организации «Линия защиты» Руфата Сафарова возле его дома. Правозащитник связал атаку со своей правозащитной работой, в частности с защитой арестованного оппозиционера Бахтияра Гаджиева.

В качестве подозреваемого в нападении задержан Мамедхан Наджафов 1961 года рождения, расследование продолжается, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД.

Сам Сафаров сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что около 3.30 по местному времени в связи с его жалобой на место происшествия прибыл начальник 5-го отделения Бинагадинского районного управления полиции, вместе ни были 7-8 сотрудников. «Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия и расположенного напротив магазина. Утром мне сообщили, что человек, напавший на меня, установлен и задержан», - рассказал правозащитник.

По словам Сафарова, утром 16 марта его пригласили в 5-е отделение полиции Бинагадинского района. «Задержанный человек стал объяснять свои действия тем, что «назначен» на эту территорию неким ветераном Карабахской войны, чтобы собирать плату за парковку автомобилей. Он даже не понимал, что совершенные им действия незаконны», - сказал Сафаров.

После задержания злоумышленника Сафаров пришел к выводу, что нападение не связано с его правозащитной деятельностью.

«Полиция действовала оперативно, практически на расследование мобилизовали все отделение и задержали этого человека. Если бы полиция бездействовала бы, заявила бы, что по записям с камер не удается установить напавшего на меня, или камеры не работали, конечно были бы основания полагать, что нападение спланировано. По всей видимости, речь идет об обычном криминальном происшествии. Я как человек, защищающий права граждан, не хотел бы наказания людей, которые совершили проступок в силу своей безответственности и незнания законов и правил. Поэтому я просил не наказывать его. Однако замначальника отделения полиции поручил запротоколировать задержание и процессуальные действия. Судя по всему, расследование будет продолжено и как будут квалифицировать действия этого человека – как административное правонарушение или уголовное деяние, уже будет решать полиция. Но я к нему больше не имею жалоб», - отметил Сафаров.

Напомним, что в 2019 году Руфат Сафаров получал угрозы с требованием прекратить оппозиционную деятельность. Угрозы расправы поступили также матери Сафарова Тахире Тахиргызы. В мае 2022 года Сафаров был одним из организаторов митинга с требованием прекратить насилие против активистов и журналистов и угрозы арестом передавались ему через отца.

8 сентября 2016 года суд приговорил бывшего следователя Зердабской районной прокуратуры Руфата Сафарова к 9 годам лишения свободы по обвинению в повторном получении взятки. Сам Сафаров вину не признал, заявив о политическом характере дела. Перед арестом он подал заявление об отставке в знак несогласия с политикой правительства. В марте 2019 года Сафаров был помилован.

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