Зелимхану Мазаеву смягчено обвинение

16 марта 2023, 12:20

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Уроженцу Чечни Зелимхану Мазаеву обвинение в организации группировки боевиков заменено на пособничество в подготовке террористических преступлений. Вменяемое обвиняемому преступление перешло из особо тяжких в просто тяжкое, сообщил его адвокат. Ранее Зелимхан Мазаев был в числе подозреваемых в организации убийства командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева.

Как писал "Кавказский узел", 9 января 2017 года стало известно, что Лефортовский суд Москвы признал уроженца Чечни Зелимхана Мазаева виновным в грабеже и приговорил его к шести годам колонии общего режима, а трех других обвиняемых – к пяти годам заключения. В сентябре 2022 года Мазаев был обвинен в организации группировки боевиков.

Зелимхан Мазаев и трое его предполагаемых сообщников были задержаны в феврале 2015 года в Москве по подозрению в разбойном нападении на двух мужчин. По данным следствия, мужчины были избиты и ограблены, им угрожали предметом, похожим на пистолет.

Зелимхан Мазаев обвинялся в организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ, до 20 лет колонии строгого режима). По итогам расследования Следственный комитет решил, что он не создавал НВФ, а только помогал предполагаемым сообщникам в подготовке преступлений террористической направленности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Учитывая, что и эта статья будет применяться в редакции УК образца 2010 года, предусматривающей срок до десяти лет, вменяемое обвиняемому преступление перешло из особо тяжких в просто тяжкое. Адвокат Зелимхана Мазаева Антон Колосов назвал принятую переквалификацию "маленькой победой", написал 15 марта "Коммерсант".

Защитник пояснил, что, согласно сложившейся судебной практике, за давние преступления, квалифицированные по старым версиям УК, суды дают примерно половину от максимально возможного по статье срока. Таким образом, сейчас Мазаеву, по мнению адвоката, грозит примерно пять лет колонии, причем не строгого, а общего режима.

"Но даже с этой квалификацией мы не согласны. Поэтому сразу после ознакомления с материалами уголовного дела направим в прокуратуру ходатайство о прекращении уголовного преследования доверителя в связи с отсутствием доказательств его причастности к инкриминируемому преступлению", - процитировало Колосова издание.

Адвокат пояснил, что объем уголовного дела составляет всего четыре тома, поэтому ознакомление не займет у защиты много времени.

Согласно версии следователей, Зелимхан Мазаев был назван "спонсором" отправки двух жителей Чечни - Адама Сугаипова и Юни Мурдиева - в Сирию. Оба были задержаны в 2017 году в краснодарском аэропорту, когда не смогли ответить на вопросы о цели своей поездки в Турцию. В ходе допроса в ФСБ они сознались, что собирались в Сирию. Сугаипов и Мурдиев были обвинены в подготовке к участию в деятельности террористической организации и получили семь и восемь лет колонии. В рамках заключенных ими досудебных соглашений они назвали своих предполагаемых спонсоров, в числе которых оказался и Зелимхан Мазаев. Последний был обвинен в организации НВФ, однако установить финансовые связи подозреваемого с осужденными не удалось.

Расследование было приостановлено на четыре года, а в июне прошлого года ГСУ СКР по Москве возобновило его. С тех пор Мазаев находится в СИЗО. Адвокаты, обжалуя продления срока ареста, называют Мазаева законопослушным гражданином, ссылаются на то, что он воспитывает и обеспечивает четверых детей, а также занимается "общественно-полезной деятельностью", передает "Коммерсант".

Адвокат Антон Колосов пояснил, что, изучая материалы уголовного дела, защитники пытаются понять, на чем вообще строится обвинение. По его словам, выяснилось, что все указанные в материалах дела сомнительные транзакции проводились с банковских карт, не принадлежавших Мазаеву. "Наконец, даже если считать, что Зелимхан Мазаев имел какое-то отношение к этим деньгам, все инкриминируемые следствием банковские переводы относятся к периоду март-апрель 2014 года. То есть к тому времени, когда ИГ, признанное Верховным судом России террористической организацией 29 декабря 2014 года, таковым не считалось", - сказал он.

Напомним, в 2009 году Мазаев стал одним из подозреваемых в причастности к убийству бывшего командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева, который был застрелен в Дубае. Имя Мазаева фигурировало в числе граждан России, которые были объявлены правоохранительными органами ОАЭ в международный розыск.

В убийстве Ямадаева были обвинены в ОАЭ бывший конюх главы Чечни, иранец Махди Лорния и гражданин Таджикистана, бизнесмен Максуджон Исматов. 12 апреля 2010 года суд в Дубае приговорил их к пожизненным срокам тюремного заключения. Осужденные заявляли о своей невиновности.

22 декабря 2010 года апелляционный суд Дубая заменил осужденным пожизненное заключение на 27 месяцев лишения свободы. В июле 2011 года они были освобождены из дубайской тюрьмы и депортированы из ОАЭ.