Замначальника колонии в Шамхале оправдан по делу о побеге заключенных

16 марта 2023, 10:36

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Суд в Махачкале счел недоказанным, что в сентябре 2020 года шестеро заключенных сбежали из колонии №2 в поселке Шамхал из-за халатности бывшего заместителя начальника этого учреждения Нажбуттина Маграмова и оправдал его.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года из колонии №2 в поселке Шамхал под Махачкалой через подкоп сбежали шесть заключенных. 30 сентября 2020 года МВД по Дагестану заявило, что все беглецы задержаны в Калмыкии. После побега нескольким сотрудникам колонии были предъявлены различные обвинения. В том числе обвинения в превышении полномочий и халатности были предъявлены заместителю начальника колонии Нажбуттину Маграмову.

Кировский районный суд Махачкалы пришел к выводу, что в действиях бывшего заместителя начальника колонии №2 в поселке Загородный Нажбуттина Маграмова отсутствует состав преступления. Суд счел, что следствие не представило доказательств того, что заключенные были допущены к работе по указанию Маграмова, и описания в чем заключалась халатность с его стороны. В результате Маграмов был оправдан, привел 15 марта "Коммерсант" сообщение пресс-службы суда.

На сайте Кировского районного суда Махачкалы уточняется, что Маграмову вменялись превышение полномочий и халатность.

По версии следствия, Маграмов дал устное указание, чтобы двух заключенных привлекали в работе в цех колонии, а также не обеспечил строгий пропускной режим, из-за чего 22 сентября 2020 года из колонии сбежали шестеро заключённых.

Напомним, в конце июля 2021 года суд в Махачкале к основным срокам заключенным, сбежавших из колонии, прибавил еще по два года.

Напомним также, что четверо сотрудников исправительной колонии после побега заключенных были оштрафованы на суммы от 30 до 60 тысяч рублей. Уголовные дела в отношении еще двух силовиков были прекращены из-за их пожертвований на благотворительность. Следствие длилось около двух лет, сотрудники колонии пошли на сделку со следствием.

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