Суд отказал краевым чиновникам в требовании платы за землю от олимпийских переселенок

16 марта 2023, 05:53

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Департаменту имущественных отношений Краснодарского края отказано во взыскании с олимпийских переселенок Ольги и Нины Пальчик более 35 тысяч рублей за пользование землей. Чиновники продолжат тяжбу, подав жалобу на это решение, предположила Нина Пальчик.

Как писал "Кавказский узел", олимпийские переселенки Ольга и Нина Пальчик в 2012 году вместо снесенного дома получили коттедж, но после переселения выяснилось, что земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края по прошествии 10 лет, подал на них в суд якобы за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей.

Сообщение от жительницы Сочи по поводу о взыскании штрафа за пользование землей поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 10 января. "Я из Сочи, по олимпийской программе снесли наш частный дом по улице Яна Фабрициуса. Дали коттедж в коттеджном поселке по улице Яна Фабрициуса на 12 коттеджей", - написала автор. По ее словам, дом находится в их собственности, а земля - в муниципальной. "Пришел иск из Хостинского суда на огромный штраф. <...> Мы думали, что раз дом в собственности, то и земля наша, так положено по закону. Когда нас сносили, то землю тоже продали, как и свою недвижимость, а теперь получили иск о взыскании необоснованного обогащения", - добавила автор. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Суд Хостинского района отказался удовлетворить требование Департамента имущественных отношений Краснодарского края о взыскании с олимпийских переселенок Ольги и Нины Пальчик более 35 000 рублей за пользование землей.

Процесс по иску начался 25 января, но заседания многократно откладывались. «Мы приходили с мамой в суд и нам говорили, что суды откладываются: сначала причиной была неявка нашего соседа по коттеджу, затем неявка истцов. Последние суды с разными назначенными датами тянулись до марта. Так как мы с мамой болеем и мне лично тяжело ходить на суды, мы наняли юриста Романа Шикарева на очередное судебное заседание, назначенное на 7 марта», - рассказала инвалид Ольга Пальчик корреспонденту "Кавказского узла".

Ее мать Нина Пальчик подтвердила, что 7 марта, когда они явились в суд, там не было никого, кроме них. «Роман Шикарев прошел в кабинет судьи Натальи Волковой, нас, несмотря на повестку, не пустили в здание суда приставы и сказали ждать юриста. Через короткое время из кабинета Волковой вышел юрист и сказал нам, что «все в порядке», а что именно в порядке - не объяснил. Мы приходили и звонили в суд, где нам сказали, что мотивированное решение выдадут 15 марта, но сегодня мы также ничего не получили, только на сайте суда появилась информация, что «истцами в иске отказано». С какой мотивировкой отказано, нам не известно», - пояснила пенсионерка.

Юрист Роман Шикарев оказался недоступен для комментариев. В суде Хостинского района сотрудница канцелярии по гражданским делам сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что информация о принятом решении опубликована на сайте суда, а получить решение участники могут после того, как подадут заявление о выдаче решения. Судебный акт может быть обжалован до 15 апреля, добавила она.

Нина Пальчик предположила, что Департамент имущественных отношений Краснодарского края обжалует решение суда. «Мне уже за 80 и полагаю, что в департаменте ждут моей смерти. Им хорошо известно, что моя дочь больна и без меня им будет просто расправиться с ней в судах. Цель - это наш коттедж, куда нас переселили, освободить его от нас и затем распорядиться по своему усмотрению. Нам с дочерью созданы такие условия, что жить в коттедже мы не можем: там отключены свет, вода, тепло. Вторым сособственником, который там появляется урывками, коттедж доведен до разрушения. Наш встречный иск о передаче нам земли под коттеджем судьей был отклонен и возвращен нам, причины не указаны. Судья только устно сказала, что рассматривать его не будет, а нам следует подать его отдельно», - рассказала Нина Пальчик.

По словам пенсионерки, они с дочерью живут на съемной квартире, так как в течение 10 лет не смогли решить земельный вопрос и проблему с подключением коммуникаций.

Юрист Роман Лыков, не участвующий в деле Пальчик, обратил внимание, что вопросы разграничения собственности на землю в Сочи до сих пор не решены. По его словам, земли, которые раньше находились в муниципальной собственности, стали региональными или федеральными, как это произошло с землями «Сириуса». Он привел в пример дело семьи Карапетян: муниципальные земли, документы на которые выдавались 30 лет назад, по решению суда стали федеральными.

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