Махачкалинцы указали на актуальность исторических изысканий Доного

16 марта 2023, 04:54

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Книга историка Хаджи Мурада Доного «Кавказский газават: Конфронтация взглядов» затрагивает вопросы, которые интересуют сегодня многих жителей Северного Кавказа, считают участники презентации книги в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта историк Хаджи Мурад Доного представил в Махачкале свою книгу. "Кавказский газават: Конфронтация взглядов". По словам автора, работа посвящена теме конфронтации среди религиозных деятелей во времена имама Шамиля.

Хаджи Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга Хаджи Мурада Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Презентацию очередной книги Хаджи Мурада Доного посетило больше людей, чем рассчитывали организаторы: многим посетителям не хватило стульев в зале, рассчитанном на 90 мест, и они слушали выступающих стоя, передал присутствовавший на мероприятии корреспондент «Кавказского узла».

Рассказывая о книге, Доного отметил, что во времена имама Шамиля население региона делилось на две части: тех, кто поддерживал Шамиля и тех, кто выступал против него. Такое же разделение, по словам историка, наблюдалось и в среде религиозных ученых.

«Одни алимы поддерживали его, считая, что Шамиль и его предшественники на правильном пути, другая партия алимов считала, что Шамиль заблуждается», - пояснил Доного.

Обе группы ученых доказывали свою точку зрения, ссылаясь на религиозные книги и больших религиозных авторитетов. «Между этими алимами возникали споры, иногда очень жесткие, в письменном и в устном виде, и именно это мне хотелось показать в данной книге. На фоне архивных документов и других материалов показать это противоборство в первую очередь между алимами»,- пояснил кавказовед.

Доного подчеркнул, что в полемику между двумя противоборствующими группами ученых вмешивалось и российское командование на Кавказе «проводя очень грамотную политику»: зная о расколе, оно стимулировало ту часть ученых, которая выступала против Шамиля, преподнося алимам различные подарки. «Стимулировали богословов, которые были против Шамиля, предлагали им выступать на страницах газет»,- рассказал Доного.

Несколько подобных публикаций, изобличающих деятельность Шамиля, Доного обнаружил во время работы над книгой в газете «Кавказ» и включил их в работу в качестве примера. По словам Доного, группе ученых, которые противостояли идеям Шамиля, предлагались чины и денежные вознаграждения. «Некоторые из алимов были на службе в чине капитана, поручика, прапорщика и соответственно у них и зарплаты (были)», - пояснил Доного.

Лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость против Российской империи (Кавказская война), третий имам Имамата Нагорного Дагестана и Чечни. В 1859 году был осажден в Гунибе и 7 сентября (по новому стилю) сдался в плен. Днем памяти имама Шамиля считается 4 февраля, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии имама Шамиля.

Российское командование на Кавказе также приглашало в регион алимов из других мусульманских регионов империи, чтобы они рассказывали о негативных последствиях деятельности Шамиля. Среди таких религиозных деятелей значится имам одной из казанских мечетей Тажуддин Мустафин. Согласно официальным документам, а именно письму барона Розена в Петербург, русское командование определило место жительства и оклад прибывшему в тогдашний Тифлис Мустафину. «Мы поручаем проехаться по селам, по районам Дагестана и Чечни с тем, чтобы он убедил местное население в пагубности ведения этой кровопролитной борьбы газавата и с тем, чтобы образумил население», - рассказал Доного.

После выступления Доного люди, присутствовавшие в зале, задали историку несколько вопросов, а затем автор подписал для них книги. Присутствовавшие на мероприятии жители Дагестана отметили важность изучения истории региона.

Махачкалинец Ахмед пришел на презентацию, узнав о ней от знакомого. По словам мужчины, он не пропускает ни одну из презентаций книг Доного, так как считает его уникальным ученым.

«Книга именно про разногласия в ходе Кавказской войны, на мой взгляд, очень актуальна. Этот вопрос интересует многих дагестанцев и чеченцев», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Хаджи Мурад Доного - один из немногих специалистов, способных заинтересовать подрастающее поколение историей родного края и, в частности, историей Кавказской войны считает Ахмед. «Было бы хорошо, если бы таких ученых было больше», - отметил он. Мужчина добавил, что поддерживать у молодежи интерес к истории Дагестана помогли бы видеолекции и другие форматы просветительской работы.

Житель Махачкалы по имени Сулейман также узнал о презентации от своего друга. «Решил посетить, потому что нравятся книги Хаджи Мурада Доного»,- рассказал он корреспонденту «Кавказского узла». Мужчина отметил, что узнал на презентации интересные факты из истории эпохи имама Шамиля, ранее ему неизвестные. Сулейман согласился, что молодежь в республике проявляет интерес к изучению истории Дагестана.

Книга «Кавказский газават: Конфронтация взглядов» полезна для дагестанского общества, особенно для тех, кто уже имеет базовые представления об эпохе Кавказской войны, считает махачкалинец Умар. «Важно иметь знания не только о ключевых личностях Кавказкой войны, а также об условиях и о людях, сторонниках и противниках имама. В книге приведена аргументация, она не составлена на выводах автора, а состоит почти целиком из документов, это очень важно», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Умар выразил надежду, что заметный сегодня интерес подрастающего поколения к истории Дагестана и эпохе Кавказской войны со временем будет только расти. Он согласен с мнением, что поддержать интерес подростков и молодых людей к этой теме могли бы видеолекции на основе научных работ Доного. «Молодежь более ориентирована на проведение времени в YouTube, чем за книгой как мы привыкли раньше», - пояснил посетитель презентации.

Кавказская война - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет и сопровождавшийся тяжелыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов. Замирения Кавказа не произошло и после того, как парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен Западного Кавказа и завершение Кавказской войны. Вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века, говорится в опубликованном в разделе "Справочник" материале "Кавказская война".

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