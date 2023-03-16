16 марта 2023, 03:55

Власти отчитались о согласии жильцов трех общежитий Каспийска на расселение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

С жильцами трех аварийных общежитий в Каспийске достигнуты договоренности по вопросу расселения, заявило правительство Дагестана. По двум названным общежитиям договоренность с застройщиком уже была, а жильцы третьего согласия на предложение не давали, заявили авторы комментариев в Telegram. 

Как информировал "Кавказский узел", жильцы аварийных общежитий в Каспийске неоднократно требовали переселения в новое жилье без доплат за площадь и в районе с аналогичным уровнем инфраструктуры. 11 марта премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с жильцами нескольких таких домов и пообещал решить их проблему. Жильцы общежитий указали на длительное ожидание новых квартир и потребовали от властей конкретных действий.

23 января жильцы семи аварийных общежитий в Каспийске записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой, что чиновники пытаются переселить их в окраинный, плохо развитый район.

Правительство Дагестана вечером 15 марта отчиталось о совещании по вопросу расселения жильцов аварийных общежитий Каспийска. Совещанием, в котором участвовали застройщики, руководил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"По трем домам – ул. Орджоникидзе 9, ул. Советская 27 и ул. Советская 23 предварительно приняты решения с согласованием с жильцами и строительными компаниями о расселении жильцов с предложением им жилых помещений в иных домах либо во вновь построенных домах взамен аварийных с учетом необходимости временных арендных обязательств", - говорится в сообщении Telegram-канала правительства.

Говоря о жильцах общежитий на улицах Алферова и Назарова, Абдулмуслимов поручил "детально проанализировать возможности" строительства нового жилья взамен имеющегося, то есть на той же территории, где расположены аварийные дома.

По состоянию на 3.50 мск сегодня под публикацией в Telegram-канале правительства Дагестана насчитывается 65 комментариев. Авторы комментариев от имени жильцов других общежитий Каспийска обвиняют правительство в искажении ситуации.

"Советская 23, (...), мы решение не приняли", - написала пользователь с ником Р Зарият. "А почему не пригласили представителя от переселенцев?" - поинтересовалась Заира. "Советская 23 как попала в список, непонятно. Почему не пригласили инициативную группу?" - недоумевает Маиса.  

"Фигурируют дома которые и так имели застройщика (...) Вы нам дайте внятный ответ, когда и куда вы собираетесь расселять семь общежитий инициативная группа от которых была на приеме у председателя правительства в минувшую субботу! (...) И, кстати, Советская 23 своего согласия этому застройщику не давала", - написал Z G

"По двум вышеуказанным адресам вопрос и так уже давно был решен, а вот Советскую 23 с какого перепугу туда вписали? То, что они выслушали предложение застройщика, якобы случайно забредшего в их дом, еще не дает вам повод говорить о том, что они согласились с предложением", - заявил пользователь С З Х Zelfira

"На совещании в Каспийске шел разговор, было принято решение: все возможные варианты обговаривать совместно с инициативной группой. Однако один из домов представитель которого (ул. Советская 23) также входит в инициативную группу, жильцы которого не давали согласия и не подписывали договоров, вдруг оказались в числе домов (ул. Орджоникидзе 9 и Советская 27) которые не входят в нашу группу, имеют своего застройщика. Получается так, что наши предложения которые мы хотели использовать для расселения, присвоил застройщик, тем самым получи кусок хорошего пирога в центре города", - написал Михаил Юрьевич Навизнев, член инициативной группы жильцов. 

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Примечание:

"Каспийчане потребовали переселить их из аварийного общежития", "Аварийное состояние общежития в Каспийске дало повод для критики властей", "Каспийчан из аварийного общежития возмутило условие доплаты для переселения".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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