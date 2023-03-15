Ставропольский фермер обвинил колхоз в хищении пшеницы

15 марта 2023, 23:59

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Колхоз "Родина" в Апанасенковском районе судится с пайщиками, которые законно выделили земли и зарегистрировали право собственности, а также собрал с их участков пшеницу, сообщил фермер Виталий Лозовой. Пайщики добиваются возбуждения уголовного дела из-за сбора урожая и просят руководство колхоза не мешать им работать. Юрист колхоза объяснил позицию руководства тем, что пайщики требуют самых лучших участков.

В редакцию "Кавказского узла" обратился фермер Виталий Лозовой из Ставропольского края. По его словам у него возник конфликт с руководством колхоза "Родина" в селе Воздвиженское Апанасенковского района. Конфликт, по его словам, начался с желания группы пайщиков колхоза выделить свои участки, так как в 1990-х годах крестьяне формально получили право собственности на землю, но оно было коллективным, на всю землю колхоза/совхоза, и лишь в 2002 году был принят закон, предусматривавший возможность выделения принадлежащего каждому из крестьян участка с помощью кадастровых инженеров. "Всего нас тогда было 18 человек и мы претендовали на 3200 гектаров, при этом, общая площадь колхозных земель формально 26-27 тысяч гектаров, а фактически она в два раза больше. Но председатель колхоза Сергей Литвинов отказал нам без объяснения причин. В итоге, несмотря на то, что Росреестр зарегистрировал право собственности пайщиков на земельные участки, колхоз пытается отсудить землю обратно", - сказал он.

Он рассказал, что в итоге паи выделили 23 человека, часть из них привлекли более высокие выплаты за пай. "Колхоз давал 1,2 тонны из всяких остатков, а мы даем 4 тонны хорошего, свежего зерна, или, если не надо зерна — денежный эквивалент", - пояснил Лозовой.

Кроме судов, по словам Лозового, выделившимся перестали продавать хлеб в колхозной пекарне. "Им сказали, что "запрещено продавать вам хлеб", так что людям приходится ездить в другие села", - отметил он.

2 июля 2022 года колхозные комбайны собрали часть урожая, выращенного выделившимися, рассказал фермер. "Это было под прикрытием полиции и и ОБЭП, 30 комбайнов, более 1800 тонн зерна", - сообщил Лозовой. Он предоставил "Кавказскому узлу" ответы начальника ОБЭП района И.Стрешенца и врио ОМВД Апанасенковского района Ю.Вдовина, в которых объяснялось, что уголовное дело из-за сбора урожая в отношении председателя колхоза возбудить невозможно, поскольку он совершал эти действия по неосторожности. Стрешенец даже писал о заключенном между Лозовым и Литвиновым соглашении о совместной уборке урожая.

"С чего мне было договариваться? Я это зерно вырастил, от мышей охранял, и потом делиться им? У нас урожайность

48-50 центнеров с гектара, у них 28", - прокомментировал это Лозовой.

В конце концов у крестьян лопнуло терпение, и 10 марта они пришли в правление колхоза. "У нас было одно требование, она же резолюция — отдайте нам землю, дайте спокойно хозяйствовать на ней. Кроме того, мы хотели узнать судьбу пшеницы, которую собрали на нашем участке. Но в результате председатель колхоза от нас прятался и встречаться не стал, а главный бухгалтер заявила, что не знает, где это зерно" - заключил Виталий Лозовой.

В истории с выделением паев "никто ни кому не противодействует", заявил корреспонденту "Кавказского узла" представляющий интересы колхоза юрист Юрий Алтухов. Однако затем он пояснил, что люди желающие выделить паевую собственность,

избирают участки таким образом, что бы "ухватить" идеальную долю из 100% пашни...., а по исходным документам пай = 1/2 пашня, 1/2 пастбище» (в судебном решении коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 21 февраля 2023, которое "Кавказскому узлу" прислал сам юрист, видно, что участок включает и пастбища и пашню в примерно равных долях - Прим. "Кавказского узла"). "То есть люди выхватывают самое лучшее, при этом перекрывая все и вся пайщикам исходного участка", - сказал Алтухов.

Юрист заявил, что в настоящее время идут суды о "самоуправстве" выделившихся. "Есть материалы в МВД РФ по самоуправству из числа лиц заинтересованных. Более того, суд взыскал (вступило в силу) миллионы в пользу колхоза причиненного заинтересованными лицами ущерба! Не сегодня - завтра возбудят дело по мошенничеству в отношении некоторых лиц , причинивших ущерб колхозу" - сообщил он. При этом коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда уменьшила взыскиваемую в пользу колхоза сумму почти в 10 раз. По словам Алтухова, Пятый кассационный суд неоднократно «указывает на необходимость соблюдения баланса интересов»

Коснувшись вопроса о запрете продавать хлеб пайщикам Алтухов отметил,что Воздвиженское - "типичное поселение с развитой сетью продовольственных магазинов, в том числе гипермаркетов, но заявил, что не в курсе того, что такой запрет существует.

Председатель колхоза "Родина" Сергей Литвинов не ответил на просьбу "Кавказского узла" о комментариях.

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