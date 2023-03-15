Глава объединенной группировки войск отправлен в отставку на фоне разногласий Армении и ОДКБ

15 марта 2023, 15:57

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Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил в отставку главу объединенной группировки войск Армении и России Тиграна Парваняна. Указ подписан после отказа армянских властей от участия в учениях ОДКБ и от квоты на руководящие должности в организации.

Как писал "Кавказский узел", главы Минобороны Армении и России подписали соглашение об Объединенной группировке войск (сил) 30 ноября 2016 года. В рамках объединенной группировки войск неоднократно проводились военные учения. В мае 2021 года глава правительства Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить помощь, в том числе военную, для разрешения ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном, в рамках договора о Дружбе и сотрудничества и договора об Объединенной Группировке войск Армении и России. Также Армения обратилась в ОДКБ. Но в организации в ответ заявили, что не рассматривают отправку военных в Армению, и призвали власти этой страны решить ситуацию политическим путем. После этого обострения ситуации на границе в сентябре 2022 года как со стороны властей Армении, так и со стороны жителей страны стала звучать критика в адрес ОДКБ.

В январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории - премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы. 10 марта МИД Армении сообщил, что в ОДКБ направлено предложение об отказе Армении от квоты заместителя генерального секретаря организации.

Командующего Объединенной группировкой войск Армении и России генерал-лейтенанта Тиграна Парваняна сняли с должности по инициативе премьер-министра республики Никола Пашиняна, следует из указа президента Армении Ваагна Хачатуряна, который опубликован на сайте президента Армении.

Договору, объединенной группировкой управляет объединенное командование. Назначать командующего и освобождать его от должности может верховный главнокомандующий вооружененых сил Армении по согласованию со своим российским коллегой.Парванян занимал должность с февраля 2018 года., сообщил 14 марта "Коммерсант".

Министр обороны Армении Сурена Папикян опроверг сообщения о своей грядущей отставке. Выступая сегодня в национальном собрании, указал, что подавать в отставку не планирует. "Не собираюсь оставлять стоящие передо мной проблемы незавершенными и не собираюсь уходить в отставку, да, я продолжу начатые реформы. Насколько я смогу их осуществить – жизнь покажет", - процитировало сегодня его слова агентство News.Am.

Договор об объединенной группировке войск фактически не действует, сказал ранее "Кавказскому узлу" политолог Андриас Гукасян. "Не действует договор об Объединенной группировке войск, иначе эта группировка должна была дать отпор сентябрьской агрессии Азербайджана (в 2022 году). Из трех армяно-российских договоров о военном сотрудничестве действует только договор о базе в Гюмри. И то потому, что от России в нем ничего не требуется, а Армении пользы от него нет", – пояснил политолог.

102-я военная база Южного военного округа Вооруженных сил России входит в состав группы российских войск в Закавказье Южного военного округа, она находится в городе Гюмри в Армении. Срок действия договора о размещении базы с Арменией был продлен в августе 2010 года до 2044 года. База оснащена ЗРК С-300 и истребителями МиГ-29, на ней служат около 4,5 тысячи человек. Поскольку база, кроме осуществления функций по защите интересов РФ, обеспечивает совместно с армянскими военными безопасность Армении, российская сторона в соответствии с документом обязуется снабжать армянскую сторону современным и совместимым вооружением, военной и специальной техникой, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.

"Кавказский узел" также писал, что отказ армянских властей от квоты в ОДКБ свидетельствует об охлаждении отношений с Россией, но не о смене политического вектора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" ереванские политологи. По их мнению, демарш армянских властей адресован России, но при этом открывает возможности для переговоров с Западом.

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