Жители Назрани пожаловались на отсутствие газа в домах

15 марта 2023, 15:12

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В домах жителей Альтиевского округа Назрани уже несколько дней нет газа, а чиновники не решили проблему, заявили авторы видеообращений к властям. Проблема возникла из-за отсутствия у некоторых жителей документов на домовладения, но подача газа будет возобновлена сегодня, пообещали представители властей.

Видеообращение жителей Альтиевского округа Назрани размещено поздно вечером 14 марта в телеграм-канале SKFO Times. На кадрах видны семь мужчин, от их имени говорит один из собравшихся. "Главе республики мы направим обращение, в МЧС направим, потому что чрезвычайная ситуация: люди мерзнут", - говорит, в частности, мужчина, после чего переходит на ингушский язык, многократно упоминая "газовую службу". При этом авторы обращения подчеркнули, что не имеют отношения к петиции об отставке главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

"Жители г. Назрань записали видеообращение к республиканским властям. Они заявляют, что уже 5 дней живут без газа из-за того, что республиканские власти, администрация города и соответствующие службы не исполняют свои обязанности", - говорится в публикации. Ранее жители республики направили в адрес президента России петицию об отставке Калиматова, сообщил автор публикации.

Другое видео с одиночной жалобой одного из жителей Назрани опубликовано поздно вечером 14 марта в телеграм-канале News_Ingushetii Official. На кадрах видео показаны рабочие, ремонтирующие трубопровод. Человек, снимающий видео, за кадром поясняет, что в домах местных жителей уже шестой день нет газа.

"Полностью, весь муниципальный округ Альтиево (Альтиевский административный округ относится к Назрани. – Прим. "Кавказского узла"), Назрань, полностью отключили газ. Никакие власти, никто не может помочь с этим. У нас дети заболели, мы сами уже больные, потому что холодно нам. Почти неделю сидим без газа, никто ничего не может предпринять", - эмоционально говорит за кадром мужчина. "Кавказский узел" не публикует видео согласно требованиям законодательства, поскольку в ролике слышны нецензурные слова.

Мэрия Назрани сегодня подтвердила проблему с газоснабжением. Около полуночи в мэрии закончилось оперативное совещание с участием представителей ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и председателя горсовета депутатов, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале администрации.

"После долгих обсуждений мэрия города Назрани в лице Урусхана Евлоева и ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» пришли к общему решению. Завтра [15 марта] в течение дня газоснабжение будет восстановлено", - заявила мэрия. Чиновники подчеркнули, что жителям необходимо обеспечить доступ к своим домам "в целях инвентаризации", говорится в публикации.

В Назрани люди "уже несколько дней сидят без газа", сообщил руководитель Центра управления регионом Ингушетии Магомед Мальсагов, который 14 марта провел встречу с заместителем гендиректора «Газпром межрегионгаз Назрань» Зелимханом Алихановым.

Мальсагов пояснил, что проблема возникла "из-за юридических особенностей, возникающих ввиду отсутствия у потребителей правоопределяющих документов на домовладения, которые подлежат газификации", сообщила 14 марта в своем телеграм-канале газета "Ингушетия".

"Газовая служба сообщила, что им для завершения начатых работ необходимо провести инвентаризацию домовладений района. По их словам, сейчас все зависит от самих жителей и того, насколько они готовы к процедуре оформления домов согласно закону", - говорится в публикации.

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