Лачинский коридор остается перекрытым 94-е сутки

15 марта 2023, 09:31

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Азербайджанские пикетчики 94-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 14 марта Лачинский коридор оставался закрытым 93-и сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 10 марта, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады был перевезен 171 тяжелобольной пациент.

Акция протеста на Лачинской дороге продолжалась всю ночь и сегодня длится 94-е сутки. Ее участники традиционно начали день с исполнения гимна Азербайджана, сообщает АПА.

Сегодня утром азербайджанскими пикетчиками "были созданы условия для беспрепятственного проезда" восьми легковых машин МККК, сообщил Trend, не уточнив, в какую сторону проехала колонна.

После того, как 5 марта госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян распорядился ввести регулирование цен на товары, ситуация с ценами не изменилась, сообщил 13 марта живущий в Степанакерте блогер Давид Симонян.

23 февраля президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян отправил в отставку госминистра Рубена Варданяна, который занимал эту должность около четырех месяцев. Этот пост Арутюнян предложил генеральному прокурору Гургену Нерсисяну. На следующий день Нерсисян согласился стать госминистром.

"Новый госминистр признал факт астрономических цен и обещал исправить положение, но слова - не дела", - написал Симонян в своем блоге на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах".

Напомним, в Нагорном Карабахе периодически прекращается подача газа и света, а также возник дефицит продуктов. После того как были введены талоны на продукты, жители неоднократно жаловались, что предприниматели необоснованно повышают цены на товары. 13 марта карабахские власти продлили действие талонной системы до 10 апреля.

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