Смягчен приговор уроженцу Дагестана по делу о стрельбе в "Москва-Сити"

15 марта 2023, 08:39

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Кассационная инстанция сократила на два месяца срок наказания дагестанскому спортсмену Эльдару Хамидову, осужденному на 15 лет колонии по делу о перестрелке в комплексе "Москва-Сити". Приговор второму осужденному оставлен без изменений.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года Мосгорсуд отменил приговор дагестанским спортсменам Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову и вернул дело о перестрелке в "Москва-Сити" на новое рассмотрение.

31 мая 2021 года Пресненский суд Москвы приговорил Магомеда Исмаилова к 16 годам, а Эльдара Хамидова - к 15 годам лишения свободы. Ранее суд присяжных признал обоих виновными. Защита сочла вину подсудимых недоказанной и просила оправдать их.

Второй кассационный суд на два месяца смягчил наказание охраннику Эльдару Хамидову, посчитав, что тот лишь хранил оружие, но не приобретал его. При этом суд оставил в силе приговор бывшему главе охраны совладельца башни комплекса "Москва-Сити" Гавриила Юшваева Магомеду Исмаилову, сообщает сегодня "Коммерсант".

Ранее, в июле 2022 года, апелляционная инстанция утвердила приговор. Адвокаты Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова настаивали на его отмене. Представители Генпрокуратуры и потерпевших требовали оставить предыдущие судебные решения в силе.

Выслушав мнения сторон, кассационный суд в итоге согласился с аргументами обвинения, но счел недоказанной версию обвинения о том, что Эльдар Хамидов приобрел незарегистрированный пистолет.

Адвокат потерпевшего росгвардейца остался доволен решением кассационной инстанции, назвав его законным и обоснованным. Защита осужденных сообщила, что планирует обжаловать решение суда, пишет издание.

Заседание по кассационной жалобе на приговор состоялось 14 марта, указано в карточке дела на сайте Второго суда общей юрисдикции, расположенного в Москве. "Вынесено решение по существу дела", - говорится в графе "Результат рассмотрения". Судебный акт с подробностями решения, по состоянию на 08.30 мск, в карточке дела не опубликован.

Напомним, 17 ноября 2017 года шесть человек получили ранения в результате стрельбы на территории комплекса "Москва-Сити". Один из раненых позднее умер. 18 декабря 2018 года стало известно, что Магомеду Исмаилову, экс-чемпиону мира по кикбоксингу и совладельцу спортклуба "Скорпион", к обвинению в хулиганстве было добавлено обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Эльдар Хамидов первоначально был обвинен в покушении на убийство.

Согласно материалам дела, Исмаилов, Хамидов и "сопровождавшие их не менее 10 вооруженных лиц" находились на праздничном мероприятии в ресторане башни "Око", где "при отсутствии значимого повода вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками". Конфликт перерос в перестрелку.

По версии гособвинения, Магомед Исмаилов, руководивший на тот момент охраной совладельца башни Гавриила Юшваева, возглавлял группу земляков из Дагестана, нападавших на сотрудников Росгвардии. Он также завладел оружием одного из силовиков, который был тяжело ранен в ходе перестрелки. Эльдар Хамидов, по версии прокуратуры, активно способствовал развязыванию конфликта, а затем стрелял и в самой в башне.

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