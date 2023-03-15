Один из подсудимых в зале суда. Фото: пресс-служба Грозненского гарнизонного военного суда http://gvs.chn.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=51&gid=51

15 марта 2023, 07:48

Двое военных осуждены в Чечне за хищения на 12 миллионов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Чечне приговорил к лишению свободы двух военнослужащих местной воинской части, признав их виновными в хищении имущества Минобороны на 12,6 миллиона рублей.

Грозненский гарнизонный военный суд признал и. о. начальника вещевого склада одной из войсковых частей Ивана Попова и начальника вещевой службы Петра Кротикова виновными в хищении доверенного им имущества, сообщило 14 марта со ссылкой на публикации суда "Кавказ.Реалии"*.

По версии следствия, Иван Попов в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года выбирал на складе и отгружал обмундирование и снаряжение, а также обеспечивал беспрепятственный вывоз этого имущества с территории части для продаже, решил суд.

"После чего фактически получал денежные средства в результате его реализации, которыми распоряжался по своему усмотрению. Этими действиям Попов в составе организованной группы путём растраты похитил вверенное ему по службе вещевое имущество стоимостью 12 622 677 руб. 52 коп., то есть в особо крупном размере", - говорится в сообщении, размещенном 14 марта на сайте суда.

Иван Попов приговорен к полутора годам колонии общего режима. Петр Кротиков, которого суд счел организатором хищения, осужден на два года колонии общего режима, отмечается в публикации суда.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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