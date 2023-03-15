Обыски прошли в квартире Свидетеля Иеговы* в Ставрополе

15 марта 2023, 00:58

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Силовики провели обыск в ставропольской квартире Свидетеля Иеговы* из Карачаево-Черкесии Алексея Панкова, но ничего не изъяли.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно о деле против Свидетельниц Иеговы* из Карачаево-Черкесии Ирины Перефильевой и Светланы Гергоковой, которые обвиняются в по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в экстремистскую деятельность и участии в деятельности экстремистской организации. Еще одно дело возбуждено против верующего из поселка Медногорский.

Силовики провели обыск в квартире Свидетеля Иеговы* Алексея Пасынкова в Ставрополе. Обыск длился полтора часа, силовики искали предметы и документы, которые подтвердили бы противоправную деятельность Пасынкова, но ничего не изъяли. Затем Пасынкова и супругу доставили в отдел полиции для беседы, пишет 14 марта "ОВД-Инфо"*.

В декабре 2022 года в отношении Пасынкова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность), говорится в сообщении на сайте, отслеживающем преследования Свидетелей Иеговы* в России.

Ранее в ставропольской квартире Пасынкова уже проводились обыски в ноябре 2021 года. Обыски были проведены также у его родных братьев в поселке Медногорский (Карачаево-Черкесия). Силовики сообщили, что обыск проводят в связи с уголовным делам против другой верующей. В феврале 2022 года Пасынкова и его супругу вызывали на допрос по делу Ирины Перефильевой.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.