Восемь обвиняемых в аферах с ковидными выплатами в Армении вышли на свободу

14 марта 2023, 14:01

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Сотрудники медцентра "Медлайн Клиник", обвиняемые по делу о махинациях с деньгами на лечение больных коронавирусом, отпущены на свободу по истечении срока задержания.

Как писал "Кавказский узел", в Армении был арестован вице-мэр Еревана Геворг Симонян, директор клиники "Медлайн Клиник" Бабкен Шаумян, заведующий одним из отделений "Национального центра пульмонологии" и еще восемь человек по делу о махинациях с деньгами, которые власти выделили на лечение инфицированных коронавирусом граждан в период пандемии.

Восемь обвиняемых по делу о махинациях с ковидными выплатами отпущены на свободу. Все они - сотрудники медцентра "Медлайн Клиник". Срок их задержания истек, а следственный орган не представил ходатайство об аресте в качестве меры пресечения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Антикоррупционном комитете Армении.

Под арестом по данному делу находятся вице-мэр Еревана Геворг Симонян, директор "Медиалайн Клиник" Бабкен Шаумян, а в отношение заведующего отделением лекарственной устойчивости Национального центра пульмонологии Л. Е. избрана альтернативная мера пресечения в качестве домашнего ареста, отметили в ведомстве.