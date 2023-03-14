Медицинский работник. Фото: https://www.aa.com.tr/ru/коронавирус/число-случаев-заражения-covid-19-в-армении-приблизилось-к-215-тыс/2222989

14 марта 2023, 14:01

Восемь обвиняемых в аферах с ковидными выплатами в Армении вышли на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники медцентра "Медлайн Клиник", обвиняемые по делу о махинациях с деньгами на лечение больных коронавирусом, отпущены на свободу по истечении срока задержания.

Как писал "Кавказский узел", в Армении был арестован вице-мэр Еревана Геворг Симонян, директор клиники "Медлайн Клиник" Бабкен Шаумян, заведующий одним из отделений "Национального центра пульмонологии" и еще восемь человек по делу о махинациях с деньгами, которые власти выделили на лечение инфицированных коронавирусом граждан в период пандемии.

Восемь обвиняемых по делу о махинациях с ковидными выплатами отпущены на свободу. Все они - сотрудники медцентра "Медлайн Клиник". Срок их задержания истек, а следственный орган не представил ходатайство об аресте в качестве меры пресечения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Антикоррупционном комитете Армении.

Под арестом по данному делу находятся вице-мэр Еревана Геворг Симонян, директор "Медиалайн Клиник" Бабкен Шаумян, а в отношение заведующего отделением лекарственной устойчивости Национального центра пульмонологии Л. Е. избрана альтернативная мера пресечения в качестве домашнего ареста, отметили в ведомстве.

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Примечание:

"Жители Армении отпраздновали Пасху без коронавирусных ограничений", "Масочный режим смягчен в Армении", "Срок самоизоляции для инфицированных COVID-19 в Армении сокращен".

Автор: Армине Мартиросян  источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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