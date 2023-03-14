Совет тейпов счел исчерпанным конфликт с главой Миннаца Ингушетии

14 марта 2023, 12:37

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Конфликт, возникший между членами совета тейпов Ингушетии Муссой Хамхоевым и Багаудином Мякиевым и главой Миннаца республики Вахой Бековым, урегулирован, заявил председатель Совета тейпов Магомед Плиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 февраля в Назрани прошло траурное мероприятие в память о 79-й годовщине депортации вайнахов. Позже члены Совета тейпов Ингушетии Мусса Хамхоев и Багаудин Мякиев раскритиковали главу Миннаца республики Ваху Бекова. По их словам, им не дали выступить на мероприятии в память о жертвах сталинских репрессий. Беков счел критику в свой адрес клеветой и вызвал членов Совета тейпов на шариатский суд.

Конфликт, который ранее возник между членами Совета тейпов Ингушетии и главой Минннаца республики Вахой Бековым, урегулирован, заявил председатель Совета тейпов Магомед Плиев. "Этот вопрос исчерпан. Там все уладили. Претензии какие-то были [у Бековых], но их уже нет, история закрыта", – привела сегодня "Фортанга" его слова.

Беков звонил Плиеву для выяснения отношений, привело издание слова источника. По его словам, Плиев отказался рассказывать о подробностях беседы с Бековым, объяснив, что разговор носил личный характер.

27 марта 2020 года Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста и постановил ликвидировать Совет тейпов ингушского народа за вмешательство в деятельность властей и обнародование гостайны. Совет тейпов ингушского народа устранил все нарушения, указанные в иске, доказательства были представлены, но суд их проигнорировал, рассказал адвокат Магомед-Басир Оздоев. Решение о ликвидации - политическое, отметил исполняющий обязанности руководителя совета Мурад Даскиев. Активисты, входившие в Совет тейпов ингушского народа, создали новую организацию - Совет тейпов Республики Ингушетия.

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