Пользователи соцсети раскритиковали строителей зооприюта в Дербенте

14 марта 2023, 09:53

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Вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов поручил завершить к лету строительство приюта для бездомных животных в Дербенте. Комментаторы паблика во "ВКонтакте" раскритиковали подрядчика за то, что, несмотря на дороговизну проекта, он строит приют уже на протяжении двух лет.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2017 году в Дагестане был введен запрет на отстрел бродячих собак. 11 июня 2021 опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" зоозащитники отметили, что хотя в республике ситуация с защитой собак и становится лучше, но в ней не хватает приютов для бездомных животных.

Заместитель председателя правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов побывал на месте строительства приюта для бездомных животных на 180 мест в Дербенте, отчиталась пресс-служба правительства республики.

"Объект можно сдать уже к лету. В регионе проблема с безнадзорными животными стоит остро. Много обращений в адрес руководства республики в связи с нападениями бездомных собак на детей", – привело 13 марта РИА "Дагестан" слова Абдулмуталибова.

Пост о строительстве приюта для животных в Дербенте был опубликован 13 марта в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Мой Дербент 24". "Приют начала строить в 2021 году подрядная организация ООО "Гранд-Строй". Работы планировалось завершить в 2022 году, но они растянулись до текущего года", – сказано в публикации.

Эта запись в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 53 тысяч пользователей, на 09.15 мск набрала 11 отметок "нравится" и 19 комментариев.

"За такие деньги можно дворец из золота построить", – считает Макс Максов.

"На эти деньги можно приобрести двадцать "приютов" для детей-сирот", – написал Валид Наджафов.

"Многоэтажки строят за пару месяцев, а тут за год они не успели", – подчеркнула Амалия Аскерова.

"Ещё пару лет будут строить, как всегда", – считает Гаджи Бабаев.

"Кавказский узел" также писал, что в 2017 году в Дагестане общественный резонанс вызвала гибель 9-летней девочки от укусов собак в Махачкале. 19 февраля 2017 года тело ребенка было найдено с множественными рваными ранами. Правоохранители после этого начали проверку, а власти Махачкалы в тот же день провели экстренное совещание, на котором заявили о необходимости принятия безотлагательных мер для недопущения подобных случаев в будущем.

После инцидента жители Дагестана начали сообщать о массовом отстреле собак в республике. 27 февраля 2017 года МВД заявило о том, что подтверждений массового отстрела собак в Махачкале не найдено.

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