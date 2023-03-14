Бывший директор заявил о затягивании проверки по делу о рейдерском захвате "Зари"

14 марта 2023, 00:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Хасанби Губжев, который ранее занимал пост директора сельскохозяйственного предприятия "Заря" в Баксане, пожаловался прокурору Кабардино-Балкарии, что правоохранители четыре с половиной года проверяют его заявления о рейдерском захвате предприятия, тем самым затягивая дело.

Как информировал "Кавказский узел", жители села Кременчуг-Константиновское в Баксанском районе Кабардино-Балкарии заявили в марте 2019 года о рейдерском захвате сельхозпредприятия "Заря". Прокуратура и Арбитражный суд республики не поддержали работников и акционеров предприятия, а те пригрозили акциями протеста. Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарии в 2020 году после жалобы акционеров установило, что устав в регистрационных документах СХП "Заря" был подменен. 29 марта 2021 года Арбитражный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить иск о признании устава недействительным.

Акционеры "Зари" заявили, что захват предприятия в 2018 году осуществили руководители двух компаний, которые изготовили пакет документов, в том числе договоры купли-продажи акций предприятия, и убедили гендиректора Хасанби Губжева подписать их. В итоге 50% акций "Зари" стоимостью свыше двух миллионов рублей перешли к ООО "Гибрид СК". Они также утверждают, что был подделан устав предприятия. В результате кворум для принятия решения был снижен с двух третей голосов акционеров до 50%.

Бывший руководитель сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Заря» в Баксане Хасанби Губжев обратился к прокурору Кабардино-Балкарии Николаю Хабарову. Копию обращения он передал в СМИ.

Губжев сообщил, что правоохранительные органы республики, куда он неоднократно обращался с заявлениями о рейдерском захвате предприятия, четыре с половиной года проводят процессуальную проверку. Он считает, что проверка затягивается, что может привести к прекращению рассмотрению заявления за истечением срока давности.

Бывший директор "Зари" указал, что в 2012 году он был избран руководителем указанного сельхозпредприятия. До этого более 30 лет проработал там же, в животноводческом комплексе.

«С 2013 года ко мне стал наведываться представитель ООО <...> по поводу сотрудничества по выращиванию гибридных семян кукурузы. Для меня это было заманчивым предложением. Предприятие испытывало финансовые трудности. Я согласился. В ходе встречи с руководителем [упомянутого ООО] он сказал, что вложит в предприятие крупные финансовые средства, но ему нужны гарантии. То есть я должен подписать документы о том, что я передаю ему акции СХП «Заря» в количестве 50 процентов плюс 2 голоса. При этом он убедил меня, что хозяйство ему не нужно, нужен только надежный партнер для выращивания семян кукурузы»,- рассказал Губжев, заявив, что это был хорошо продуманный план по захвату предприятия.

Получив подписанные документы, в течение пяти лет компания пользовалась землей СХП «Заря», но свои обязательство по финансированию предприятия не выполняла. По словам Губжева, компания перечислила на счет СХП пять миллионов рублей, но выручила впоследствии в виде урожая в четыре–пять раз больше. На этом его инвестиции закончились.

16 июля 2018 года на внеочередном собрании руководитель упомянутого ООО и другие, как утверждает Губжев, прекратили его полномочия как руководителя и поставили своего человека.

В заявлении Губжем перечислил, какие нарушения закона при этом были допущены

Так, в соответствии с законодательством, а также уставом СХП "Заря", работникам предприятия должно принадлежать количество акций номинальной стоимостью 75% от уставного капитала. Физические лица, не являющиеся работниками предприятия, не могут владеть более 25% акций. Кому и сколько акций продать, решает общее собрание акционеров с не менее чем тремя четвертями голосов от числа присутствующих.

Никаких собраний по вопросу продажи акций, определения их стоимости в СХП никогда не проводилось, акции перешли к упомянутой компании незаконно. Ибо без решения общего собрания акционеров документы о передаче акций не имели никакой юридической силы.

Однако никакой правовой оценки до сих пор эти факты не получили. «Мои показания с подробным изложением о происходившем, как основного свидетеля и невольного соучастника в обмане акционеров <...> остаются без внимания», - заявил Губжев.

Он также отметил, что существуют "неопровержимые доказательства по факту подделки устава", несмотря на которые «процессуальная проверка была растянута на два года, пока не истек срок давности».

Губжев напомнил, что 21 февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц. Следователь усмотрел признаки мошенничества в событиях, которые привели к смене руководства СХП «Заря». Уже на следующий день, 22 февраля прокурор отменил это постановление, посчитав, что это явилось бы «неправомерным вмешательством в деятельность хозяйствующих субъектов», когда, дескать, это компетенция арбитражного суда.

«Они пытаются придать происходящему вид корпоративного спора внутри хозяйствующего субъекта», что не соответствует действительности. Правда в том, что посторонние лица противозаконными действиями завладели имуществом в виде акций ЗАО «Заря», - пишет Губжев республиканскому прокурору.

Сам Хасанби Губжев решением Арбитражного суда признан виновным в причинении материального ущерба СХП «Заря», исключен из числа акционеров, лишен акций и вынужден довольствоваться пенсией в 4903 рубля. Остальная часть пенсии с него удерживается в возмещение якобы нанесенного предприятию ущерба.

«Исходя из вышеизложенного, прошу вас, как руководителя надзорного ведомства за соблюдением законности в Кабардино-Балкарской Республике, принять меры прокурорского реагирования для принятия справедливого и объективного решения», -резюмирует Губжев.

Комментариями представителей силовых структур по поводу заявления Губжева "Кавказский узел" пока не располагает.

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