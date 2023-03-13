Отменен приговор сыну бывшего советника главы Ингушетии

13 марта 2023, 16:15

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Апелляционная инстанция направила на пересмотр дело об автоаварии, за которую сын бывшего советника главы Ингушетии Рустам Гогиев был осужден на пять лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля 2022 года Малгобекский горсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Ингушетии Рустама Гогиева к пяти годам колонии-поселения, признав его виновным по части 5 статьи 264 УК РФ 1 .

Суд пришел к выводу, что 10 ноября 2017 года Рустам Гогиев на автотрассе выехал для обгона на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Погибли четыре пассажира этой машины в возрасте от 17 до 22 лет, а 22-летний водитель получил травмы. Рустам Гогиев - сын Магомета Гогиева, который был советником главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, а также занимал пост вице-премьера республики, сообщил в июле 2022 года "Интерфакс".

Верховный суд Ингушетии удовлетворил просьбу защиты об отмене приговора Рустаму Гогиеву. Дело возвращено на новое рассмотрение в первую инстанцию в ином составе суда, сообщил сегодня адвокат подсудимого Магомед Беков.

По его словам, защита в жалобе на приговор указала, что суд допустил существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. "Были представлены дополнительные доказательства, которые свидетельствовали, что городской суд допустил грубейшие нарушения закона. В частности, отсутствовали письменные протоколы трёх судебных заседаний, суд незаконно привлёк в качестве секретаря судебного заседания архивариуса, который не наделён соответствующими полномочиями, второй секретарь судебного заседания являлась супругой одного из свидетелей со стороны обвинения", - перечислил Магомед Беков.

Он отметил также, что решение горсуда противоречит фактическим обстоятельствам дела, и теперь суд первой инстанции должен заново проверить все обстоятельства дела, сообщает "Интерфакс-Юг".

Ранее судебные эксперты пришли к выводу, что причиной ДТП стал выезд автомобиля ВАЗ на встречную полосу. Совершение обгона сыном экс-советника главы республики достоверно не было установлено ни на стадии предварительного следствия, ни в суде, сообщает сегодня интернет-газета "Ингушетия".

Кроме того, суд первой инстанции не принял во внимание показания свидетелей, которые опровергали версию обвинения о том, что на встречную полосу выехал Гогиев, пишет издание.

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