Продажа "Архыза" вызвала негодование Конгресса карачаевского народа

13 марта 2023, 12:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Выгоду от инвестиций в Карачаево-Черкесию должны быть ее жители, но власти республики устранились от переговоров о передаче курорта "Архыз" в частные руки, и в итоге это обсуждение шло между федеральной структурой АО "Кавказ.рф" и компанией "Горные вершины", заявил Конгресс карачаевского народа.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе компания из Краснодара "Горные вершины" запросила в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предварительное согласие на покупку выставленного на продажу курорта "Архыз". 10 марта стало известно, что "Архыз" передан в управление этой компании, которая была создана менее трех месяцев назад с минимальным уставным капиталом, но предложила за управление курортом более 24 миллиардов рублей и выиграла конкурс.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Горные вершины" зарегистрировано в Краснодаре 15 декабря 2022 года с минимальным для ООО уставным капиталом – 10 тысяч рублей. Гендиректор и единственный учредитель компании – Андрей Скок, которому принадлежат также доли в ООО "Мантера", АО "Сочи-Парк", ООО "Юг-Бизнеспартнер". По данным "Коммерсанта", эти компании связаны с бывшим губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым.

Конгресс карачаевского народа выступил с критикой в адрес властей Карачаево-Черкесии, которые, по мнению руководства конгресса, дистанцировались от передачи курорта "Архыз" в частные руки.

"Речь идёт о курортной жемчужине нашей республики, которая составляет одну из основ эндемичного разнообразия экологии КЧР. И наряду с этим, важно то, что конечными выгодоприобретателями на земле нашей республики должны быть её жители. Тревожит тот факт, что в обсуждении этого вопроса устранились/самоустранились органы государственной власти КЧР – то есть, по сути вопрос обсуждается между федеральной структурой и одним инвестором", – сказано в заявлении Конгресса, опубликованном 12 марта в Telegram-канале организации.

Авторы обращения также указали, что курорту угрожает массовая вырубка деревьев, что может привести к эрозии почвы.

В конгрессе при этом подчеркнули, что поддерживают привлечение инвестиций в республику, но при условии, что конечным получателем выгоды от них будут местные жители. "Конечный бенефициар этих инвестиций должен быть строго регламентирован при самом непосредственном участии органов государственной власти КЧР в лице правительства КЧР", – отмечается в заявлении.

Власти Карачаево-Черкесии в том числе должны следить за тем, чтобы соблюдались экологические нормы, сказано в сообщении. "Хочется иметь чёткое представление о том, какое благо для жителей и экологии КЧР содержит эта передача стороннему инвестору проекта развития курорта. <…> Общественность справедливо требует ответа на самый главный вопрос – где в этом инвестиционном проекте место для нас – жителей КЧР?" – сказано в сообщении пресс-службы Конгресса карачаевского народа.

Авторы некоторых комментариев под публикацией поддержали обращение. "Обязанность республиканской власти - это приложить максимум усилий, чтобы новая управляющая компания курорта "Архыз" имела местную регистрацию своего юридического лица. Чтобы все полагающиеся налоги шли в местных и республиканский бюджет!.. Плюс использовать по максимуму местные людские ресурсы", - высказал, в частности, мнение пользователь А-Б.

"Вы чем будете управлять дальше вообще, если позволите растащить республику по "жирным" кускам? - задала вопрос Лима.

"Неужели нет способных инвестировать данный проект из жителей самой республики? Кому-то была выгода от этого, но не республике и не её жителям!" - возмутилась Салимат Тебуева.

В основе новой стратегии развития курорта – "модель интегрированного курорта", сообщил сотрудник пресс-службы "Горных вершил". "По которой уже успешно работает курорт "Красная Поляна". Под единым управлением будет находиться градостроительная среда, архитектурный код, единые стандарты сервиса, обучение, кадры", - привело 10 марта его слова РИА Новости.

Курортом "Архыз" ранее управляло АО "Кавказ.РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа".

Напомним, по данным РБК, сделка по продаже курорта "Архыз" была одобрена в конце декабря 2022 года. Механизм продажи курорта инвестору разделили на несколько этапов: с января по февраль состоялись конкурсные процедуры, после этого в два этапа пройдет продажа 100% акций управляющей компании "Архыз". После заключения договора с победителем конкурса, в марте-апреле 2023 года, будет произведена оплата и передача 25% акций. Еще 75% акций инвестор оплатит при выполнении инвестиционных обязательств в 2030-2037 годах.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.