Власти Чечни подтвердили смерть росгвардейца на Украине

13 марта 2023, 11:39

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Росгвардеец из села Аллерой Курчалоевского района Хож-Бауддин Болтаев погиб на Украине. В местной школе в его честь установлена мемориальная доска, сообщил государственный телеканал "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб сотрудник ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Юнаев. В селе Нижний Герзель Гудермесского района открыта мемориальная доска в школе, где учился Юнаев.

Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб росгвардеец из села Аллерой Курчалоевского района Хож-Бауддин Болтаев. В его честь в местной школе установлена мемориальная доска, сообщил 12 марта на своей странице в Instagram* государственный телеканал "Грозный".

Всего с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее ( с учетом Хож-Бауддина Болтаева) не менее 94 жителей Чечни. Всего власти и силовики на 11.30 мск 13 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1589 жителей юга России, в том числе 902 жителей СКФО и 687 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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