Следком заинтересовался нарушением жилищных прав сирот из Волгоградской области

13 марта 2023, 10:49

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Начата проверка по жалобе жителей поселка Елань в Волгоградской области из числа сирот, что положенное им по закону жилье было построено в поле, и из-за отсутствия дорог и благоустройства территории они оказались заблокированы во время паводка, сообщил Следком.

Следственное управление СКР по Волгоградской области начало проверку после жалоб сирот из поселка Елань на нарушение их прав.

"Глава Следственного комитета [Александр Бастрыкин] дал поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе проверки и мерах, принимаемых по восстановлению прав граждан", – сообщил 12 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" информационный центр Следкома.

Ведомство уточнило, что речь идет о жалобах жителей рабочего поселке Елань. Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что в результате паводка местные жители из числа сирот, проживающие на улице Подольской, оказались заперты в своих домах. Отмечалось, что дома для сирот были построены в поле, при этом не было проведено никаких работ по благоустройству территории и защите от подобных погодных явлений, пояснил Следком.

В частности, внимание Следкома привлекли публикации "Волгоград Онлайн". 11 марта издание отметило, что рядом с жильем сирот отсутствует нормальная дорога, и что при паводке сделало недоступным подъезд машин скорой помощи. А неоднократные обращения к местным властям и другие инстанции результата не дали.

Видеообращение сирот также было размещено 11 марта на YouTube-канале пользователя Ольги Серовой. На кадрах видео несколько жителей поселка Елань обратились с жалобой на нарушение жилищных прав к председателю Следкома Александру Бастрыкину.

"Кавказский узел" также писал, что жители Волгоградской области из числа сирот периодически жалуются на нарушение их жилищных прав. Так, 17 декабря 2022 года жительница поселка Рудня Анастасия Ходосевич, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники выделили ей квартиру с неисправной крышей, а также без горячей воды и отопления.

26 февраля Житель Волгограда Александр, который также является сиротой, пожаловался, что после выпуска из детского дома по вине руководства профтехучилища оказался без прописки, и что на протяжении долгого времени власти не обеспечивают его жильем, которое положено ему по закону.

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