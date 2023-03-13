Следком возбудил уголовное дело о покушении на Алаудинова

13 марта 2023, 08:20

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Главное военное следственное управление Следкома России возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство после попытки отравить командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, рассказал его адвокат Денис Шапиро.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта стало известно, что руководитель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попытки отравить командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.

Инцидент с Алаудиновым напомнил о смерти Хаттаба – одного из лидеров сепаратистов в Чечне. 25 апреля 2002 года ФСБ официально объявила об убийстве Хаттаба, по данным арабской газеты "Аль-Хайят", Хаттаб был отравлен. Он получил письмо из Саудовской Аравии, которое сотрудники российских спецслужб сначала перехватили, а потом обработали сильнодействующим ядом и через своих агентов передали Хаттабу, говорится в биографии Хаттаба, опубликованной "Кавказским узлом".

Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следкома России возбудило уголовное дело о попытке отравить командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Дело возбуждено по статье покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, в связи с осуществлением последними служебной деятельности (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ. Предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы,– прим. "Кавказского узла"), рассказал адвокат Алаудинова Денис Шапиро.

"Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев признаны потерпевшими", – привело сегодня РИА "Новости" его слова.

По делу уже начат допрос очевидцев и свидетелей, также проводится судебно-химическая экспертиза отравляющего вещества из полученного конверта, добавил адвокат.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица, уточнил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Дениса Шапиро.

Напомним, попытка отравить Алаудинова произошла 8 февраля. Ранее по видеосвязи он рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что конверт с отравляющим веществом имел резкий запах. Глава Чечни в опубликованном 14 февраля разговоре с Алаудиновым перед телекамерой пообещал отомстить за попытку отравления. Адвокат Денис Шапиро ранее отметил, что покушение на военачальника такого высокого ранга в России совершено таким способом впервые.

"Кавказский узел" также писал, что 18 марта 2021 года Апти Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали правозащитники.

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