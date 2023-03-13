Профсоюз потребовал перевести сотрудников из аварийного здания в Малгобеке

13 марта 2023, 09:54

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В стенах здания малгобекского управления транспорта "Ингушнефти" возникли трещины, профсоюз нефтяников несколько раз обращался к руководству компании с просьбой перевести сотрудников в другое здание, но ответа нет, рассказала руководитель объединения Анжела Матиева. Сотрудники "Ингушнефти" пояснили, что трещины появились из-за подтоплений, а в МЧС напомнили, что Малгобек находится в оползневой зоне и состоянию зданий нужно уделять особое внимание.

По словам председателя профсоюза "Ингушнефть" Анжелы Матиевой здание, в котором располагается Малгобекский участок технологического транспорта (УТТ) ОАО "РН Ингушнефть" находится в аварийном состоянии.

"Учитывая тот факт, что Малгобек находится в оползневой зоне, что на территории регионов Северного Кавказа высокая сейсмическая активность, профсоюз требует от руководства "Ингушнефть" принять меры для переселения работников из аварийного здания", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Профсоюз несколько раз обращался к исполнительному директору ОАО "РН "Ингушнефть" Умару Балаеву с требованием провести экспертную оценку административного здания Малгобекского участка технологического транспорта "Ингушнефть", рассказала Матиева. "Последний раз такое обращение было направлено 17 января этого года. Ответ на данный запрос до сих пор не получен. На днях профсоюзный комитет направил очередное обращение руководству "Ингушнефти" по этому же вопросу", – добавила она.

Матиева считает, что можно перевести работников из аварийного здания Малгобекского УТТ в другие помещения предприятия. "К примеру, на четвертый этаж административного здания предприятия по улице Нурадилова, 75, где кабинеты стоят пустыми. После получения результатов экспертной оценки здания, указывающих на отсутствие опасности обрушения, и после проведения капитального ремонта, коллектив Малгобекского УТТ вернется в административный корпус", – сказала руководитель профсоюза нефтяников.

По ее словам, пустующий четвертый этаж недавно освободили для коммерческих целей. "Но сейчас важнее думать о жизни и здоровье людей, а не о коммерческой выгоде", – подчеркнула Матиева.

Здание, в котором располагается Малгобекский участок технологического транспорта (УТТ), построено более 30 лет назад. Оно находится Малгобеке на улице Промышленная, №7, уточнил главный инженер Малгобекского УТТ Магомед Цороев.

По его словам, после ливней скопилась вода в подвальном помещении, фундамент дал осадку, и появилась трещина. По мнению Цороева, разлом не ведет к разрушению здания. Но главный инженер считает, что нужно провести экспертизу. "Этот вопрос должны решать руководители ОАО "РН Ингушефть". Это в их компетенции", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер из Назрани Ахмед Арчаков рассказал, что он работал в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) в цехе по ремонту скважин около 30 лет. По его словам, здание, в котором располагается УТТ, было построено в бытность, когда НГДУ "Малгобекнефть" руководил Султан Плиев, а это примерно около полувека назад. Поэтому Арчаков не удивился, когда узнал, что административный корпус здания, где сейчас располагается УТТ, пошел трещинами.

Житель Малгобека Бекхан рассказал, что по роду его деятельности в здании УТТ "Ингушнефть" ему приходится бывать по нескольку раз в день. "Дважды в день – утром и вечером. [Проводятся] производственные совещания у начальника, на которых, как правило, присутствует более ста человек, руководители всех подразделений", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В здании УТТ два крыла и раньше во всем здании все кабинеты были заняты. Затем в одном, левом крыле закрыли все кабинеты, потому что в стенах возникли большие разломы, в кабинетах холодно, включать отопление нет смысла. Все тепло уходило в эти разломы. Поэтому всех перевели в другое крыло. Там находятся сейчас кабинеты руководства УТТ, а специалисты – бухгалтерия, снабженцы и прочие "итеэровцы" – уплотнились, по нескольку служб в одном кабинете. В здании постоянно находится 180-200 человек. Именно эти люди могут пострадать в первую очередь, если здание разрушится, отметил Бекхан.

Были попытки заштукатурить трещины в здании, но появляются новые. "А разлом, откуда идут трещины по всему зданию, становится все больше. Кто-то из сотрудников деревянную плашку вставил в этот разлом, чтобы проверить, становится ли он больше. Через пару недель эта плашка оказалась на полу. Стало понятно, что разлом увеличивается. Это даже не трещина, где ставят маячки, смотрят, расходится или нет. Это большие разломы, куда можно просунуть руку. В аварийном здании маячки ставить нет смысла", – заметил Бекхан.

В 2009 году принято постановление правительства Ингушетии, согласно которому была определена "весьма опасная оползневая зона города Малгобек", отметил сотрудник главного управления МЧС России по Ингушетии Муса.

По его словам, основанием для такого серьезного заключения послужили изыскания сотрудников Всероссийского института гидрогеологии и инженерной геологии. "Группой московских специалистов был составлен список улиц, которые находились в этой весьма опасной зоне и жителей домов, расположенных на этих улицах надлежало срочно переселять", – сказал Муса корреспонденту "Кавказского узла".

"Малгобек так или иначе все же находится в оползневой зоне. <…> Если здание пошло трещинами, то заключение о состоянии здания должны подготовить члены экспертной комиссии – возможна ли в дальнейшем эксплуатация этого объекта или нет", – пояснил он.

"Кавказскому узлу" не удалось связаться с руководством ОАО "РН Ингушефть". Исполнительный директор Умар Балаев и главный инженер Мовсер Гандалоев на звонки не ответили.

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