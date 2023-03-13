Астраханцы пожаловались на игнорирование властями проблемы с затопление улиц нечистотами

13 марта 2023, 06:30

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Жители домов на улице Белгородской в Астрахани, которые в прошлом году жаловались на регулярные подтопления канализационными стоками, вновь столкнулись с этой проблемой. По их словам, грязная вода подобралась к домам. Пользователи соцсети отметили, что подобная проблема наблюдается и в других районах города, а власти ее игнорируют.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года жители домов на улице Белгородской в Астрахани жаловались на то, что страдают от нечистот, которые затопили улицу из-за неисправной канализации. Они потребовали от администрации устранить проблему.

Жители домов на улице Белгородской вновь жалуются на тротуары, залитые канализационной водой, которая подобралась практически к домам. Аналогичная проблема на улице Безжонова, где залитой оказалась даже детская площадка, пишет 12 марта "Арбуз".

В паблике "Астрахань online" в соцсети "ВКонтакте" один из жителей опубликовал видео с залитой черной водой, от которой исходит пар, улицей Белгородской. "Буквально недавно был потоп, а сейчас просто течет все... Уже нельзя нормально к дому подойти", - написал пользователь Александр Узуров. По данным на 06.00 мск сегодня, 13 марта видео набрало более 25 тысяч просмотров, 222 лайка и 52 комментария.

"Это новейшая отечественная разработка "Горячий ключ", санаторий у дома. А вы и не оценили, эх", - иронизирует Александр Ковалев.

"Безжонова, 78 тоже топит каналюгой с 6 марта, реакции со стороны водоканала ноль", - поделился проблемами Alexey Os. "Там и с декабря тоже весь двор был в воде, потом лед встал и появился бесплатный ледовый каток для всех желающих", - ответил ему Николай Рожановский.

"Вызвать ДГХ Астрахани, Жилинспекцию, прокуратуру природоохранную, водоканал, составить акты, подать претензии и в суды иски о материальном вреде общедомовому имуществу. Письменно, коллективно, с приложениями", - предложил Оптимит-И Энтузиаст.

"У меня лично уже глаз дергается от названия улицы этой. Как ни новость, то потоп фекальный на Белгородской, уже третий год не решают проблемы", - отметила Людмила Мусорина.

"Типичный пейзаж для Астрахани последних лет. Чуткое руководство и куча ответственных", - посетовал Олег Сеземов.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы неоднократно жаловались на проблему в городе с ливнёвками и канализацией. 18 декабря 2022 года в Астрахани произошли массовые аварии на канализационных сетях, из-за чего ряд улиц оказался подтоплен нечистотами. Обещания властей о ремонте трех ливневых насосных станций пользователи соцсети восприняли со скепсисом и иронией.

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