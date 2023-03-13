Житель Нальчика наказан за стрельбу на свадьбе

13 марта 2023, 04:34

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Молодой человек был гостем на свадьбе друга и совершил несколько выстрелов в воздух из охолощенного пистолета, за это на него силовики составили административный протокол.

Житель Нальчика, который устроил на свадьбе стрельбу, привлечен к административной ответственности.

На 22-летнего молодого человека составлен административный протокол по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или других неотведенных для этого местах). Он признал свою вину, сообщают 11 марта "Вести КБР".

Инцидент произошел 3 марта. В полицию поступило сообщение о стрельбе возле одного из ресторанов на улице 2-й Таманской дивизии. Прибывшие силовики определили, что гость свадьбы сделал несколько холостых выстрелов в воздух из пистолета, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2022 года силовики задержали во Владикавказе гостя из Кабардино-Балкарии, которые на свадьбе четырежды выстрелил из охолощенного оружия. В октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии были задержаны 22 человека из числа водителей свадебного кортежа, которые совершали опасные маневры на дороге и стреляли в воздух.

В Чечне с 2012 года действует строгий запрет на обычай стрельбы во время проведения свадебных торжеств. В ноябре 2015 года за нарушение этого запрета были уволены два сотрудника МВД, позволившие себе стрельбу в воздух из табельного оружия на свадьбах своих знакомых.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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