13 марта 2023, 02:36

Калмыкия оказалась худшим регионом России по уровню закредитованности населения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Аутсайдером рейтинга регионов России по объему задолженности населения перед банками оказалась Калмыкия. Меньше всего долговая нагрузка у жителей Ингушетии, Дагестана и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021 год самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия. В числе наименее закредитованных регионов - Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Рейтинг регионов России по объемам задолженности населения по кредитам перед банками за период с 1 февраля 2022 по 1 февраля 2023 года опубликовало сегодня, 13 марта РИА "Новости". В общем про стране объем задолженности вырос на 9% и составил 27,6 триллиона рублей.

Меньше всего закредитованность населения в Ингушетии - соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в республике составляет всего 12,2%. На втором месте - Дагестан, где соотношение долга и зарплаты составляет 24,3%. Чуть хуже ситуация в Чечне (3 место), где это соотношение составляет 24,4%.

Кабардино-Балкария - на 11 месте (45,3%), Волгоградская область - на 32 месте (59,4%), Астраханская область - на 43 месте (61,1%), Ставропольский край - на 51 месте (63,5%), Ростовская область - на 52 месте (63,8%), Карачаево-Черкесия - на 65 месте (68,5%), Северная Осетия - на 67 месте (69%), Краснодарский край - на 75 месте (74%), Адыгея - на 81 месте (79,9%).

Аутсайдером рейтинга, как и в прошлом году, стала Калмыкия, где соотношение долга и годовой зарплаты превысило 100% и составило 108,8%. Ни один другой регион России по долгам населения перед банками не перешел порог в 100%.

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Примечание:

"Почему люди бегут с Кавказа?", "18 парламентариев в СКФО указали доходы ниже прожиточного минимума", "Заявление властей о размере средней зарплаты вызвало недоумение жителей Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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